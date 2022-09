Bolivie: Luis Arce rejette les propositions du FMI

La Havane, 16 septembre (RHC)- Le président bolivien Luis Arce a décliné vendredi les recommandations du FMI visant à réorienter l'économie de son pays et il a réaffirmé l'indépendance et l'efficacité du modèle économique suivi par son gouvernement.

"Notre 'modèle économique, social, communautaire et productif' est souverain et continue de démontrer son succès dans la réduction des inégalités sociales et économiques", a-t-il dit sur les réseaux sociaux.

"C'est pourquoi nous n'acceptons pas les propositions du FMI, qui seraient préjudiciables au peuple, en particulier à la classe ouvrière", a ajouté le président Arce.

Dans un rapport publié jeudi, le FMI a recommandé à la Bolivie de réévaluer la parité entre sa devise nationale, le boliviano, et le dollar nord-américain, qui est resté la même depuis 2011, ainsi que les subventions gouvernementales au carburant et à certains secteurs économiques.

Le ministre bolivien de l'Economie et des Finances, Marcelo Montenegro, a déclaré jeudi que ces recommandations du FMI concernant les subventions étaient contradictoires et que son gouvernement n'avait pas l'intention de les suivre.

Il a qualifié les formules du FMI de dépassées, affirmant qu'elles avaient été appliquées les décennies passées par des gouvernements néolibéraux, mais qu'elles n'étaient plus viables aujourd'hui, notamment en Bolivie.

La stabilité du taux de change est due à la force du boliviano, a assuré le ministre bolivien de l’Économie et des Finances, soulignant que chaque pays devait définir et appliquer sa propre politique économique et financière de façon souveraine, sans être influencé par le FMI.

Source: Xinhua

