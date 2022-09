Chili:  Rechercher les disparus de la dictature

Santiago du Chili, 11 septembre (Prensa Latina) Le président du Chili, Gabriel Boric, a annoncé aujourd’hui un Plan National de Recherche de plus de mille personnes disparues pendant la dictature (1973-1990) et dont on ignore toujours le sort.

"Il y a 1 192 personnes détenues disparues dont on ne connait toujours pas le sort, ce n’est pas acceptable, ce n’est pas tolérable", a déclaré le mandataire (sic!) lors d’un événement au palais de La Moneda (siège de l’Exécutif) pour commémorer le 49e anniversaire du coup d’État contre Salvador Allende le 11 septembre 1973.

Pendant les 17 années de dictature militaire, plus de 3 200 personnes ont été tuées ou portées disparues, et des centaines de familles ignorent encore ce qu’il est advenu de leurs proches.

Le Plan national de recherche travaillera en étroite collaboration avec les organisations de proches des victimes, a assuré le président.

Devant un groupe d’invités à La Moneda, Boric a rappelé que "il y a 49 ans, ces murs ont été témoins d’une fermeté sereine avec laquelle un groupe de Chiliens et de Chiliens ont essayé de défendre les institutions démocratiques ».

Aujourd’hui, nous nous souvenons d’Allende, mais pas seulement d’Allende, a ajouté le chef d’État, évoquant ceux qui ont souffert des humiliations, des persécutions ou de l’exil, les victimes de la répression et ceux qui ont lutté pour récupérer la démocratie.

La mémoire, a-t-il manifesté (sic!) , n’est pas un acte purement intellectuel, un objet du passé, mais un exercice mobilisateur.

