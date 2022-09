Colombie: L’ELN se montre optimiste quant aux pourparlers de paix avec le gouvernement

La Havane, 12 sept. (RHC)- Les guérilleros de l'Armée de libération nationale (ELN) se sont montrés optimistes quant aux pourparlers de paix avec le gouvernement du nouveau président Gustavo Petro.

Le chef de l'équipe de négociation de l'ELN, Israel Ramírez, alias "Pablo Beltrán", a salué les premiers gestes du président Petro dans une interview accordée dimanche à l'agence de presse espagnole EFE. Il a souligné qu'il ne restait que "quelques semaines" avant la reprise des négociations.

Toutefois, Israel Ramirez a confirmé que la guérilla a besoin d'actes et pas seulement de paroles, soulignant que la confiance est nécessaire entre l'ELN et le gouvernement, une "cessation bilatérale" des hostilités et une "mise en œuvre simultanée" de ce qui a été convenu.

Le nouveau président colombien a pris les premières mesures pour reprendre les pourparlers de paix avec l'ELN, la dernière guérilla reconnue en Colombie, en suspendant les mandats d'arrêt et d'extradition à l'encontre de 11 membres de l'ELN. Les négociations ont débuté en 2017 à Quito (Équateur) sous l'administration de Juan Manuel Santos et ont été transférées en 2018 à La Havane. Sous le mandat de la droite d'Iván Duque, les négociations se sont complètement arrêtées en 2019.

Source: HispanTv

