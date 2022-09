Colombie: Le conflit pour l'accès à la terre tend  les relations entre le Gouvernement et les organisations populaires

Face aux actions de récupération des terres mises en place par des organisations indigènes et paysannes dans des départements comme le Cauca et la vallée du Cauca ces dernières semaines, le Gouvernement présidé par Gustavo Pétro a déclaré clairement qu'elles pourraient affronter une expulsion de ces terrains dans les prochaines heures. Pour le Gouvernement du Pacte Historique - dont les déclarations ont été faites par la vice-présidente Francia Marquez, la ministre de l'agriculture Cécilia Lopez et le ministre des Finances, José Antonio Ocampo- il s'agit d'une « invasion de terrains privés » et non d'un exercice d'autonomie territoriale des organisations sociales destiné à récupérer les terres dont elles ont été délogées.

Le gouvernement récemment installé considère que « les personnes qui encouragent cette sorte d'acte s’éloignent des objectifs que le Président de la République a envisageas pour l'accès à ces terrains. » C'est pourquoi il demande aux organisations populaires d'avoir de la patience concernant le respect des termes procéduraux qui doivent conduire à un accès équitable et juste à la propriété des terrains à fins agricoles et il assure qu'il respectera son but d'une réforme agraire comme il l’a consigné dans son programme de gouvernement.

Pour les organisations sociales comme pour le coordinateur national agricole (SNA), les déclarations de la vice-présidentes Francia Marquez stigmatisent la lutte populaire destinée à faire justice face à l’expulsion des terres par des capitaux étrangers et des colons créoles qui a forcé le déplacement de communautés entières dans son désir d'implanter un modèle économique excluant les peuples ethniques du pays. Face aux déclarations officielles, le CNA prévient que les actions d'expulsion pourraient aboutir à d’éventuelles violations des droits de l'homme.

Pour défendre ses actions, le CNA déclare dans son communiqué que celles-ci « sont centrées sur la protection de l’environnement, la conservation des niches de vie, l'encouragement de la production d'aliments, la substitution des cultures à usage illicite par une production de nourriture pour la Colombie et destinées à mettre un frein à l'accumulation des grandes extensions de terres dans les mains de monopoles. » et il avertit que l'État a le devoir de respecter tous les engagements antérieurs négociés pour faire justice dans l'accès à la terre.

Au milieu de la discussion surgit la préoccupation des secteurs sociaux et politiques progressiste. Le dirigeant syndical des éleveurs José Félix Lafaurie a déclaré vouloir créer un « groupe de réaction solidaire immédiate » face aux actions des paysans et des indigènes sur des terrains soi-disant arrachés à leurs communautés. La vidéo enregistrée par le membre de FEDEGAN fait craindre l'organisation de groupes paramilitaires.

Il faut rappeler que le nom de l’éleveur a été indiqué dans différentes audiences d'anciens chefs paramilitaires pour avoir des relations très proches avec ces groupes armés en marge de la loi, comme l’ont dit à l’époque Salvatore Mancuso et l’ancien dirigeant éleveur Benito Osorio.

La Colombie a un potentiel d'environ 40 000 000 d'hectares à vocation agricole mais sur ceux-ci, on n’utilise que 17,5 % (environ 7 000 000 d'hectares) pour la production. La résolution de ce conflit historique a été un point important à la table de dialogue installée à Cuba entre la guérilla des FARC et le Gouvernement de Juan Manuel Santos.

Le point 1 de l'accord final de paix signé en 2016 met en avant la priorité donnée à une réforme agraire intégrale qui rendre possible la résolution du conflit social historique pour avancer vers une paix stable et durable mais au cri de « mettre la paix en miettes » le Gouvernement d'Ivan Duque a fait beaucoup pour que l'Etat ne respecte pas ce qui a été décidé à La Havane.

Ainsi, les signataires de l'accord de paix ont exprimé à plusieurs occasions le non respect par l'État d’un point prioritaire qui devrait trouver dans l'actuel Gouvernement une dispositions différente pour exécuter le plan concernant le territoire que propose l'Accord.

Entre-temps, les organisations paysannes et ethniques exigent qu'on respecte le processus de libération de la terre par lequel elle garantissent la production agricole dans plusieurs territoires.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/06/colombia-conflicto-por-acceso-a-la-tierra-tensa-la-relacion-entre-el-gobierno-petro-y-organizaciones-populares/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/colombie-le-conflit-pour-l-acces-a-la-terre-tend-les-relations-entre-le-gouvernement-et-les-organisations-populaires.html