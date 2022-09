Colombie : Nous importerons des matières premières du Venezuela

Le maire de Cúcuta, Jairo Tomas Yáñez, a déclaré mercredi qu'avec la réouverture de la frontière entre la Colombie et le Venezuela, on pourra faire des investissements et penser à importer des matières premières du Venezuela, « réaliser le processus de transformation de celles-ci dans notre pays et les réexporter. »

Dans une interview, il a déclaré qu’au fil des ans, la capacité d'infrastructures a beaucoup diminué à Cúcuta et « ainsi, nous pourrons nous donner la main entre tous. Cúcuta veut être le cordon ombilical du rétablissement du Venezuela. »

Yáñez a signalé que la réouverture de la frontière, il faut la voir au-delà du problème commercial. « Il faut penser à une reconversion sociale et un travail conjoint entre deux pays frères pour lutter contre le trafic de drogue, l'ennemi commun qui domine cette zone. »

Et il a souligné que c'est le moment de reprendre les des relations de confiance pour pouvoir vivre en communauté et soutenir ceux qui créent de nouveaux emplois. « Nous sommes prêts pour travailler main dans la main avec le Gouvernement du président Gustavo Pétro et pour que Cúcuta et la frontière ne soient pas, comme elles ont été, une zone explosive mais un territoire de paix. »

L'idée de travailler avec les entités nationales pour que le tourisme commercial je réactive, d'organiser des systèmes de transport qui aide à déplacer les marchandises. En effet, Jeanne nous sommes en train de penser à créer de grands parkings internationaux pour que les Vénézuéliens y laissent leur voiture pendant qu'ils font leurs affaires, » a déclaré le maire colombien.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/09/alcalde-de-cucuta-importaremos-materias-primas-desde-venezuela/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/colombie-nous-importerons-des-matieres-premieres-du-venezuela.html