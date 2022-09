Colombie:  Pas besoin d’armes ni de guerre pour lutter contre la drogue

La Havane, 21 sept. (RHC)- Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a demandé aux pays développés de mettre fin à la guerre irrationnelle contre la drogue, assurant qu'elle a échoué.

Dans son discours lors du débat de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, il a déclaré que la réduction de la consommation de drogues ne nécessite pas de guerres.

"Elle a besoin de nous tous pour construire une société meilleure: une société plus solidaire, plus affectueuse, où l'intensité de la vie nous préserve des dépendances et des nouvelles formes d'esclavage", a-t-il déclaré.

Malgré la lutte contre ce fléau, a-t-il poursuivi, la consommation mortelle de drogues dans le monde a augmenté, et la consommation de drogues douces s'est déplacée vers des drogues plus dures.

Sous l'argument de cette guerre, "un génocide a eu lieu sur mon continent et dans mon pays, des millions de personnes ont été condamnées à la prison, et pour cacher leur propre culpabilité sociale, ils ont accusé la jungle et ses plantes", a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la guerre contre la drogue dure depuis 40 ans, et que si le cours n'est pas corrigé et qu'il se prolonge encore 40 ans, les États-Unis, considérés comme le principal consommateur, verront deux millions 800 mille jeunes mourir d'overdoses de fentanyl, qui n'est pas produit en Amérique latine.

"Il verra des millions d'Afro-Américains emprisonnés dans ses prisons privées. Les Afro-prisonniers deviendront le fonds de commerce des entreprises pénitentiaires, un million de Latino-américains de plus seront assassinés, nos eaux et nos champs verts seront remplis de sang, le rêve de la démocratie mourra dans mon Amérique comme dans l'Amérique anglo-saxonne", a-t-il souligné.

Gustavo Petro a souligné que dans la guerre contre la drogue, qui comprend la destruction des plants de coca, la forêt amazonienne est détruite.

"La jungle brûle, messieurs, pendant que vous faites la guerre et jouez avec elle. La forêt tropicale, pilier climatique du monde, disparaît avec toute sa vie. La grande éponge qui absorbe le CO2 planétaire s'évapore. La forêt salvatrice est considérée dans mon pays comme l'ennemi à vaincre, comme la mauvaise herbe à éteindre", a-t-il souligné devant l’ONU.

Il a assuré que l'espace de la coca et des paysans qui la cultivent, parce qu'ils n'ont rien d'autre à cultiver, est diabolisé.

"Pour vous, mon pays n'a aucun intérêt si ce n'est de jeter des poisons dans ses jungles, d'emmener ses hommes en prison et de jeter ses femmes dans l'exclusion. Vous ne vous intéressez pas à l'éducation de ses enfants, mais au fait de tuer ses forêts et d'extraire du charbon et du pétrole de ses entrailles", a déclaré M. Petro.

Source: Prensa Latina

