Communiqué de Solidarité Bolivarienne: Solidarité envers Cristina Fernandez de Kirchner

Solidarité Bolivarienne et l’équipe de Bolivar Infos condamnent avec indignation le lâche attentat dont a été victime Cristina Fernandez de Kirchner, une femme à laquelle l’Argentine doit énormément à cause de son engagement de toujours aux côtés du peuple argentin.

En tant que présidente du pays, elle a dû affronter des situations très difficiles et les a toujours surmontées au bénéfice du peuple, ce qui a attisé la haine de l’oligarchie argentine et de ses opposants politiques. Cette haine vient de s’exprimer de la façon la plus concrète et la plus infâme après des années de harcèlement judiciaire et médiatique. Ce harcèlement est inacceptable et devrait susciter l’indignation du monde entier.

Solidarité Bolivarienne et l’équipe de Bolivar Infos tiennent à exprimer leur plus profonde solidarité envers cette femme courageuse qui a voué sa vie à rendre possible un monde meilleur .

Hasta la victoria siempre, Cristina! Nous sommes avec toi!

Pour solidarité Bolivarienne

La présidente,

Françoise Lopez

3 septembre 2022

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/communique-de-solidarite-bolivarienne-solidarite-envers-cristina-fernandez-de-kirchner.html