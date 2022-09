Cuba:  75 ans de coopération ininterrompue avec L’UNESCO

Les plus de soixante-dix ans de coopération ininterrompue entre Cuba et l'Unesco dans la promotion de valeurs communes ont été salués par le Premier secrétaire du Comité central du Parti et président de la République, Miguel Diaz-Canel Bermudez, qui a évoqué sur son compte Twitter le 75e anniversaire de l'adhésion de Cuba à l’organisation.

Il a souligné les espaces ouverts pour faire connaître nos progrès en matière d'éducation, de culture, de science et de communication ; et il a particulièrement remercié l'Unesco pour son soutien à notre combat contre le blocus criminel imposé par les États-Unis.



« Sa contribution est allée de pair avec une coopération opportune et responsable dans tous ses domaines de compétence », a-t-il rappelé.



Le président Diaz-Canel a réaffirmé la reconnaissance, exprimée par Fidel en 1995, de la sensibilité de l'organisation à nos besoins et à nos urgences, ainsi que des efforts considérables déployés par le peuple cubain dans ces domaines.



La genèse de cette alliance remonte à 1947 ; toutefois, le premier bureau de cette organisation sur l’Île fut officiellement établi en février 1950. Depuis lors, l’Unesco a promu des programmes et des initiatives dans le domaine de la culture pour les 33 États membres et les sept membres associés de la région.



La directrice générale de l'Unesco, Mme Audrey Azoulay, à l'occasion de la commémoration, a envoyé un message dans lequel elle souligne l'amitié avec Cuba « plus vivante et importante que jamais », reflétée dans leur coopération. Elle a décrit Cuba comme « un partenaire d'excellence » dans le domaine de l'éducation, un secteur dans lequel nous entretenons « une relation exceptionnelle à la suite des grandes campagnes d'alphabétisation qui ont eu lieu sur l’Île dans les années 1960 ».

