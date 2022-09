Cuba : Actes terroristes conçus aux Etats-Unis

La Havane, 24 sept (RHC) Des actions terroristes contre des institutions continuent d'être complotées aujourd'hui contre Cuba depuis l'étranger, dans le but de porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des citoyens et de subvertir le processus révolutionnaire sur l’île.

Que se passerait-il si n'importe quel pays du monde payait pour provoquer des actes de terrorisme et de sabotage aux États-Unis ? Leurs porte-parole iraient immédiatement imposer leur démocratie des armes aux mains. Mais dans le cas de Cuba, leurs actions sont très différentes.

Un reportage diffusé ce vendredi à la télévision nationale a fait état d'attaques au moyen de cocktails Molotov, récemment perpétrées contre le tribunal de la municipalité de Centro Habana et le siège provincial des Comités de défense de la révolution (CDR), tous deux situés dans cette capitale.

Lázaro García, l'auteur des deux actes, une fois arrêté, a avoué avoir contacté des Cubains résidant aux États-Unis, Willy González et Alfredo González, par le biais des réseaux sociaux, qui lui ont conseillé de commettre des actes de vandalisme contre diverses installations.

Il s'agissait notamment d'entités étatiques, de locaux d'organisations de masse, de commissariats de police isolés, de tribunaux, de bureaux d’avocats, entre autres cibles.

García a révélé dans le reportage télévisé que ses commanditaires décidaient depuis les États-Unis des lieux à attaquer et du paiement correspondant, suite à ses propositions de sites à attaquer après un "travail de renseignement" capturé sur des photographies qu'il leur envoyait.

Ils ont également planifié des actions de propagande, des sabotages contre des tours de transmission électrique à La Havane et des attaques contre des parcs photovoltaïques dans les provinces de Camagüey et dans les environs de Santiago de Cuba et Holguín.

Ceux qui paient pour déclencher la violence et le chaos à Cuba agissent en toute impunité depuis le sol américain. Ils allouent des fonds importants pour financer des actes terroristes au sein de la société cubaine, sans qu'aucune autorité étrangère ne prenne position.

Les groupes anti-cubains cherchent à recruter des personnes à Cuba pour mener des actes terroristes sur le territoire national, financés par les États-Unis.

À cette occasion, nous révélons un lien contre-révolutionnaire entre la Nouvelle nation cubaine en armes (NNCA) et l'"influenceur" Manuel Milanés.

Le NNCA a été évoqué à d'autres occasions à la télévision. Ses principaux dirigeants sont Willy González et Kiki Naranjo, tous deux résidant aux États-Unis. Ils incitent à une guerre sur le territoire cubain, pour laquelle ils rassemblent des armes et entraînent des paramilitaires aux États-Unis. Source:PL/Cubadebate)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/300171-des-actions-terroristes-des-etats-unis-contre-cuba-ont-ete-revelees

Des actions terroristes montées contre Cuba depuis les États-Unis

Selon le reportage télévisé, des noms comme Willy González, Manuel Milanés, Amijaíl Sánchez, tous des Cubains résidant aux États-Unis, se répètent constamment dans les enquêtes sur ce type d’actions.

https://frances.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&view=article&id=890279:des-actions-terroristes-montees-contre-cuba-depuis-les-etats-unis&opcion=pl-ver-noticia&catid=89&Itemid=101