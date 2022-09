Cuba:  Cuba affrontera Porto Rico en ouverture de la Coupe du monde de baseball

La Havane, 21 sept (RHC)- L'équipe cubaine de baseball des moins de 23 ans fera ses débuts face au Porto Rico dans le groupe B de la Coupe du monde qui se tiendra à Taipei, en Chine, du 13 au 23 octobre avec la participation de 12 équipes.

Ce match entre Cubains et Portoricains, qui aura lieu le 14 octobre, se déroulera au stade Tianmu. Le groupe B comprend également les équipes d'Australie, de Corée du Sud, du Mexique et des Pays-Bas, tandis que le groupe A comprend les équipes de Chine, de Colombie, d'Allemagne, du Japon, d'Afrique du Sud et du Venezuela.

La Confédération mondiale de baseball et de softball (WBSC) et l'association hôte Chinese Taipei Baseball (CTBA) ont annoncé aujourd'hui que les équipes chinoise et nicaraguayenne n'ont pas pu confirmer leur participation au tournoi en raison de leurs restrictions nationales COVID-19 et ont été remplacées par Porto Rico et la Colombie, respectivement.

La IVe Coupe du Monde de Baseball U-23 débutera avec une rencontre mardi 13 octobre entre le pays hôte, la Chine Taipei et la Colombie après la cérémonie d'ouverture au Tianmu Stadium dans le district de Shilin, à Taipei City avant que le reste des équipes n'entament leurs campagnes le jour suivant.

Tianmu accueillera toutes les rencontres du Groupe B tandis que le Groupe A se jouera au Intercontinental Stadium de Taichung et au Douliou Stadium. Tianmu accueillera aussi le deuxième tour et les matchs pour les médailles.

Après la phase de groupe, les trois meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le deuxième tour, tandis que les six autres s'affronteront en phase de classement. Les deux meilleures équipes à l'issue du deuxième tour s'affronteront pour le titre mondial U-23, les deux suivants pour la médaille de bronze.

Le deuxième tour se jouera du 20 au 22 octobre, les rencontres pour les médailles dimanche 23 octobre.

Ces jours-ci, la présélection cubaine s'entraîne au stade latino-américain avec la présence de scouts japonais.

Le gaucher rapide de Matanzas, Naykel Cruz, est récemment arrivé du Mexique, tandis que mardi, il a été annoncé qu'Eyner Fernandez, également originaire de Guantanamo, devait subir une opération. (Source ACN)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/299848-baseball-cuba-contre-porto-rico-en-ouverture-de-la-coupe-du-monde-u23