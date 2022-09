Cuba: Cuba présidera le groupe des 77 plus la Chine

Cuba a été élue vendredi pour la première fois présidente du groupe des 77 plus la Chine pour l'année 2023 dans le cadre de la 77e période de session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

Lors de la réunion du groupe qui a eu lieu en marge de l'Assemblée Générale de l’ONU, le ministre des relations extérieures, Bruno Rodriguez, a remercié au nom du peuple et du Gouvernement cubain pour la décision qui a été prise.

Le directeur général pour les affaires multilatérales et le droit international, Rodolfo Benitez, a indiqué sur Twitter que « guider les travaux de ce groupe de concertation politique large et divers n'est pas seulement une haute responsabilité, c'est aussi une reconnaissance de notre défense des intérêts du Sud. »

Pour sa part, le président de Cuba, Miguel Diaz-Canel, a affirmé que c'était un grand honneur pour son pays d'assumer une telle responsabilité. Il a souligné que le G–77 est le groupe le plus large et le plus divers de l'Organisation des Nations unies (ONU) et de toute la sphère multilatérale. « Nous ferons ce qu’il faut le but honorable de donner une voir aux nations du Sud face aux multiples défis actuels, » a-t-il affirmé.

Le G–77 a été créé le 15 juin 1964. Au début, il était formé par 77 pays mais actuellement il est composé de 134 membres, fait des déclarations conjointes sur des problèmes particuliers et coordonne un programme de coopération dans des domaines comme le commerce, l'industrie, l'alimentation, l'agriculture, l'énergie, les matières premières, les finances et les problèmes monétaires.

En 1988, le G-77 a adopté l'accord pour un système mondial de référence commerciale entre pays en voie de développement qui contient des concessions douanières, surtout sur des produits agricoles et manufacturés.

Il organise chaque année une réunion de ministres à New York et les décisions adoptées sont transmises aux délégations régionales de Genève, Paris, Rome et Vienne après quoi des activités spécifiques sont assignées aux comités d'action. Le financement du groupe dépend des apports de ses membres.

