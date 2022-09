Cuba : Des urnes surveillées par des enfants

A Cuba, chaque fois qu'il y a des élections, des référendum ou des votes, ceux qui surveillent les urnes et accompagnent tout le processus dès le début, même quelques jours avant, ce sont les pionniers, une des plus importantes organisation de base de la révolution cubaine, souvent l'endroit où on apprend un très tôt la cubanité pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne mais surtout où on apprend à faire partie de l'histoire du peuple cubain, de chaque lutte et de chaque victoire. C'est ce qui se passe ce 25 septembre 2022 alors que se déroule la consultation populaire sur le code des familles.

Dans tout le pays, les enfants et les adolescents qui sont à l'école primaire ou secondaire seront à côté des urnes où sont déposé des bulletins de vote.

Les pionniers accompagneront aussi les autorités électorales jusqu'à la maison d’un électeur qui souhaite exercer son droit de vote et ne peut se rendre au bureau de vote à cause d'une limitation physique ou d'une maladie.

« Nous, les enfants, n'avons pas l'âge pour voter mais nous participons avec fierté au référendum parce que nos parents, nos maîtres, nous voisins, décideront de mettre en place un code qui protège l'enfant et toute la famille, » a déclaré la pionnière Liz Mariam Gonzalez qui est en cinquième année à l'école Federico Engels de La Havane.

Vendredi ont été formés les groupes d'étudiants qui participeront au référendum de ce dimanche en tant que gardiens de la démocratie et ils ont été placés dans les bureaux de vote proches de leur zone de résidence.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

