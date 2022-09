Cuba : Deux médailles de bronze à l'Open de para-triathlon de Cali

La Havane, 15 sept (JIT) - Les titres de Raciel Gonzalez et Leinier Savon ont marqué la performance de Cuba à l'Open international de parathliaton Cali 2022, qui attribue des points au classement mondial.

Raciel, médaillé d'argent du 200 m aux Jeux paralympiques de Londres 2012 dans la catégorie T-46, a réalisé une belle performance au 200 mètres le double hectètre et s'est imposé avec un temps de 22,82 secondes.

"C'est un très bon record et je suis heureuse car il n'avait pas couru le 200m depuis 2015", a déclaré l'entraîneur Miriam Ferrer à JIT depuis la ville colombienne.

Le médaillé de bronze au saut en longueur aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019 participe à sa troisième compétition internationale de l'année. Auparavant, il avait remporté des prix au Grand Prix de Tunis et de Monterrey.

Ces événements, ainsi que l’actuelle rencontre à Cali, serviront à accumuler des points dans le système de qualification pour des engagements compétitifs importants, notamment les prochains championnats du monde, les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 et les Jeux paralympiques de Paris 2024.

Savón, double champion paralympique, a s’est imposé au saut en longueur dans la catégorie T-12 avec un record de 6,29 m, un résultat également salué par Ferrer.

Ce vendredi et samedi, les lanceurs du javelot Ulicer Aguilera (catégorie F-13), Guillermo Varona (F-46) et Gerdan Fonseca (F-64) seront en compétition, ainsi que le lanceur de poids et de disque Noraivis de las Heras (F-44).

Selon les informations communiquées sur place, plus de 600 paratriathlètes du Mexique, du Pérou, de Cuba et du pays hôte se sont donné rendez-vous au stade olympique Pascual Guerrero. Pour les représentants locaux, cet événement sert de qualification pour les Jeux Paranationaux de 2023. (Source jit)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/299303-deux-bronzes-pour-cuba-a-lopen-de-paratriathlon-de-cali