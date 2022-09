Cuba:  La Cité des Sports de La Havane accueillera le championnat panaméricain de volley-ball

La Havane, 21 sept (RHC) Cuba se prépare pour la Coupe panaméricaine de volley-ball des moins de 21 ans, à laquelle participeront huit équipes du 3 au 8 octobre, au Colisée de la Cité des Sports de La Havane.

C'est une grande satisfaction pour la fédération et le mouvement sportif national de pouvoir accueillir à nouveau des rencontres sportives d'Amérique du Nord, du Sud, centrale et des Caraïbes dans la Cité des Sports, notre principale installation sportive, a déclaré le vice-président de l'Institut National du Sport, de l’Éducation Physique et des Loisirs (INDER), Ariel Sainz, dans des déclarations au média numérique Jit.

La province occidentale de Pinar del Rio a accueilli des tournois internationaux (avant la pandémie du Covid-19 et cette année), a-t-il rappelé et il a ajouté que "ajusté à un plan de massification et de généralisation des sites dans le pays, mais sans aucun doute notre site fondamental est la Citée des Sports ».

Cette coupe panaméricaine donnera une continuité à la préparation des générations futures et sera une extension du travail effectué depuis de nombreuses années avec les athlètes qui sont consolidés dans l'équipe antillaise, a déclaré le président de la Fédération cubaine de volley-ball.

Le groupe A du tournoi, dont le vainqueur obtiendra le billet pour le championnat du monde de la catégorie en 2023, est composé du Mexique, de la République dominicaine, des États-Unis et du Chili ; tandis que le groupe B est composé du Canada, du Nicaragua, d'Haïti et des hôtes, selon la Confédération sur son site web.

La phase préliminaire se déroulera les 3, 4 et 5 octobre. Les vainqueurs de chaque groupe seront directement qualifiés pour les demi-finales et seront les seuls à bénéficier d'un jour de repos.

Le jeudi 6, les deuxième et troisième places tenteront de remporter les quarts de finale pour atteindre l'avant-dernier tour, tandis que les deux demi-finales auront lieu le vendredi 7.

Avant cela, ce jour-là, quatre équipes se disputeront les places allant de 5 à 8 et le samedi 8, la compétition se terminera par les médailles de bronze et d'or dans cet ordre.

L'équipe cubaine, avec une médaille d'or et une d'argent depuis 2011, a soulevé le trophée de l'édition 2019 organisée au Pérou, suivie par le Canada, Porto Rico et le Chili. (Source Prensa Latina)

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/deportes/299849-cuba-se-prepare-pour-le-championnat-panamericain-m-de-volley-ball-u21-du-3-au-8-octobre