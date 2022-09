Cuba: La contribution de Cuba à l'alphabétisation du monde

Auteur : María Josefina Arce

En 1961, Cuba a marqué une étape importante en Amérique latine et dans les Caraïbes en devenant le premier territoire de la région exempt d'analphabétisme, un fléau qui, avant le triomphe révolutionnaire de janvier 1959, touchait une grande partie de sa population.

Le succès de la campagne d'alphabétisation, la conversion des casernes en écoles, la formation des enseignants et la gratuité de l'enseignement pour tous ont conduit à des réalisations éducatives remarquables dans les Grandes Antilles, reconnues par les organisations internationales.

À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, qui est célébrée chaque 8 septembre depuis 1967, il convient également de rappeler l'engagement de la nation caribéenne dans les efforts mondiaux visant à éliminer l'analphabétisme, un objectif qui n'est toujours pas atteint.

Des centaines de millions de personnes dans le monde ne savent ni lire ni écrire, une triste réalité qui menace leur qualité de vie et celle de leur famille. L'illettrisme met en péril les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 de l'ONU, qui visent à mettre fin à la pauvreté et à la faim et à rendre accessibles à tous des droits de l'homme essentiels tels que l’éducation.

Parmi les contributions de Cuba figure la méthode "Yo sí puedo", qui a remporté en 2006 le prix d'alphabétisation Roi Sejong, décerné par l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Ce programme, né à l'initiative du leader historique de la révolution, Fidel Castro, trouve ses antécédents dans la campagne d'alphabétisation développée par les radio-pédagogues cubains en Haïti.

Il a été utilisé avec succès dans une trentaine de pays d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Afrique, d'Océanie et d'Europe, apprenant à lire et à écrire à plus de dix millions de personnes.

"Yo sí puedo", décrit comme peu coûteux et efficace, est inclusif, car il peut être adapté à chaque pays et à chaque langue. En fait, il a même atteint les communautés indigènes d’Australie.

Grâce à l'esprit de solidarité de la révolution cubaine et de son peuple, le Venezuela, la Bolivie et le Nicaragua détiennent, avec Cuba, la distinction de Territoires sans analphabétisme.

"Yo sí puedo", de nature nettement humaniste, a eu un grand impact social dans d'autres pays, car il a changé la vie de nombreuses personnes qui ont pu s'intégrer dans la société.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/298752-la-contribution-de-cuba-a-lalphabetisation-mondiale