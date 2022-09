Cuba : Le Code des familles approuvé par 66,87 % des voix

La Havane, 26 septembre (RHC) La présidente du Conseil national électoral (CEN) de Cuba, Alina Balseiro, a révélé aujourd'hui que le Code des familles a été ratifié avec trois millions 936 700 bulletins de vote favorables, soit 66,87 % des votes valides.

La fonctionnaire a déclaré que six millions 251 mille 786 électeurs ont exercé leur droit de vote, ce qui représente 74,01 % sur la base de huit millions 447 mille 467 personnes inscrites, et sur le nombre total de bulletins déposés dans les urnes, cinq millions 891 mille 705 étaient valides.

Alina Balseiro a déclaré que ces derniers constituaient 94,25 % du nombre total de votes légitimes ; des résultats ratifiés par la plus haute autorité électorale et de nature irréversible.

La présidente du CNE a félicité les participants à cette consultation populaire qui s'est tenue ce dimanche, a souligné leur discipline et leur civisme, et a salué le personnel de soutien, les autorités et les pionniers présents dans les plus de 23 000 bureaux de vote, malgré les conditions météorologiques.

Selon la présidente du Conseil national électoral, on attend encore des informations de 36 circonscriptions : 24 à Holguín, 11 à La Havane et une à Santiago de Cuba, et elle a réitéré l'approbation de la loi, décrite par les experts comme innovante, inclusive, révolutionnaire, démocratique, pluraliste et avec des droits pour toutes les familles.

Auparavant, le président cubain, Miguel Díaz-Canel, avait célébré les premiers résultats en faveur du Code des familles.

Source Prensa Latina

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/300351-le-code-des-familles-approuve-a-cuba-avec-6687-des-voix