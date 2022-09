Cuba: Le Conseil d'État convoque des élections municipales

La Havane, 6 sept (RHC) Le Conseil d'État de la République de Cuba a convoqué mardi des élections municipales pour élire les délégués aux assemblées municipales du Pouvoir populaire pour un mandat de cinq ans, conformément aux dispositions de la Constitution, dans la loi n° 127 "Loi électorale" du 13 juillet 2019.

Le site web du Parlement explique que ce processus tiendra son premier tour le 27 novembre, et le second tour le 4 décembre, dans les circonscriptions où aucun des candidats n'a obtenu plus de 50 % des voix valides exprimés.

Une fois les élections terminées, le Conseil national électoral informera la population des résultats.

La loi électorale de 2019 précise que les élections des délégués aux assemblées municipales du Pouvoir populaire ont lieu tous les cinq ans, sur convocation du Conseil d'État, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date à laquelle elles doivent se tenir.

L'appel a été publié dans le Journal officiel n° 54 du 6 septembre 2022, signé par Esteban Lazo Hernández, président du Parlement cubain. (Source : ACN)

