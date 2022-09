Cuba: Les Comités de Défense de la Révolution se renforcent

La Havane, 30 août (Prensa Latina) Les Comités de Défense de la Révolution (CDR) de Cuba fêteront le 28 septembre prochain leur 62e anniversaire dans un contexte de revitalisation et de renforcement de leurs structures, a annoncé aujourd’hui le coordinateur national de l’organisation, Gerardo Hernández.

Lors d’une conférence de presse dans cette capitale, celui qui est également l’un des Héros de la République de Cuba a souligné l’importance des CDR et de leur travail de surveillance, "quand la contre-révolution appelle constamment à des sabotages dans les communautés ».

"En tant que CDR, nous avons un rôle très important à jouer dans la surveillance et la protection de nos quartiers, de nos communautés, de notre tranquillité citoyenne en général", a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs souligné que lors de la pandémie de Covid-19, l’importance de l’organisation a été mise en évidence, car ses délégués ont aidé à identifier les personnes vulnérables, à organiser les processus de vaccination et à mettre en place des systèmes d’aide.

Hernandez a expliqué que la plus importante organisation de masse du pays a également participé activement au processus de consultation du nouveau Code des familles et que pour le prochain référendum populaire ses délégués prévoient de mener des actions visant à protéger la tenue du processus, à mettre à jour les listes électorales et encourager la participation des citoyens.

"L’appel à notre communauté des CDR est d’aller voter ce jour-là, pour un code qui n’oblige personne à avoir un certain type de famille, même si c’est ce que prétendent les ennemis de la Révolution", a-t-il souligné.

D’autre part, selon la secrétaire idéologique national des CDR, Yanelys Tablada, une tournée artistique sera organisée, encourageant des actions visant à promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie et avec des activités populaires pour célébrer la date de fondation de l’organisation, le 28 septembre 1960.

