Cuba: Les Cubaines en demi-finale de la 2ème Coupe panaméricaine Final Six Volleyball

La Havane, 9 septembre (Prensa Latina) Les Cubaines, motivées après leur victoire 3-2 sur Porto Rico, se préparent aujourd'hui pour le choc de demi-finale de demain contre les Dominicaines, favorites de la 2e Coupe panaméricaine de volley-ball Norceca Final Six.

L'équipe féminine de la République dominicaine a marqué 25-23, 25-27, 25-22, 22-25, 15-13 et a surclassé ses adversaires 68-58 en attaque, tout en commettant moins de fautes directes (22-24) au Palais national Ricardo Arias ou Centre olympique de la République dominicaine.

C'était un match avec des scores élevés et beaucoup d'intensité, Porto Rico a bien joué mais à la fin les choses ont mieux tourné pour nous grâce aux techniques offensives de l’équipe, a considéré l'entraîneur de Cuba, Jorge Sosa.

Pour les gagnants, Claudia Tarin, Ailama Cesé et Greysi Finé ont apporté respectivement 23, 22 et 19 points, tandis que les perdants ont été menés par Genesis Collazo avec 23 et Stephanie Enright avec 22.

L'adversaire de Cuba sous les feux de la rampe, l'équipe hôte, appelée les Reines des Caraïbes, a battu jeudi soir les États-Unis en sets consécutifs sur des scores de 25-19, 25-17, 25-19, leur cinquième victoire consécutive dans l’événement.

Les Dominicaines sont en tête du classement (5-0), suivies des Etasuniennes (3-2), des Portoricaines (3-2) et des Cubaines (2-3). L'autre duel de samedi prochain opposera donc Porto Rico aux États-Unis.

Enfin, le Canada s'est imposé 3-1 (25-22, 25-22, 21-25 et 27-25) face au Mexique. Les deux équipes ont terminé la phase préliminaire avec un succès en cinq sorties et se disputeront ce vendredi la cinquième place.

