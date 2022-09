Cuba:  Les États-Unis refusent le visa à Sacha Llorenti, secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP

Nations Unies, 24 septembre (Prensa Latina) Le ministre des Affaires étrangères cubain, Bruno Rodriguez, a regretté hier l’absence à New York du secrétaire exécutif de l’ALBA-TCP, Sacha Llorenti, qui n’a pas obtenu de visa de la part des États-Unis pour se rendre au siège des Nations Unies.

Cette décision, qui a empêché Llorenti de participer au XXIIe Conseil politique de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique-Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) a été qualifiée de totalement injustifiée par le plus haut représentant de la diplomatie de l’île.

La rencontre de cet organisme d’intégration régionale a eu lieu en marge de la 77e période de sessions de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se déroule dans cette ville.

Lors de la rencontre, Rodriguez a souligné le rôle fondamental de la solidarité et de l’intégration latino-américaine et caribéenne pour faire face aux défis, problèmes et tensions internationales et à l’action de l’impérialisme dans la région.

Un monde de plus en plus interdépendant exige une action commune face aux grands, anciens et nouveaux problèmes qui, de l’avis de Cuba, ne trouveront pas de solution si l’ordre international actuel, dangereux et injuste, n’est pas modifié, a-t-il déclaré.

Il a également condamné la recrudescence du blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis et l’hostilité de Washington à l’égard d’autres pays de la région, ainsi que l’inclusion de la plus grande île des Antilles dans la liste unilatérale des pays parrainant le terrorisme.

Les ministres des Affaires étrangères de l’ALBA-TCP ont réaffirmé lors de la réunion leur rejet de l’imposition de mesures coercitives unilatérales contre des États souverains, en violation des normes et principes du droit international et de la Charte des Nations Unies.

