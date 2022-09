Cuba: Licenciements à Radio et TV Marti

Les station de radio et de télévision officielles du Gouvernement des États-Unis dirigées contre Cuba subiront l’impact des coupe financières quand ils devront licencier plusieurs de leurs employés dans les prochains mois.

L'agence des États-Unis pour les médias mondiaux, une agence fédérale qui supervise la Voix de l’Amérique et le bureau des transmissions à Cuba a fait savoir cette semaine aux employés des mal nommées radio et TV Marti à Miami que certains pourraient être licenciés rapidement.

Les employés du bureau des transmissions à Cuba qui administre les station de radio et de TV Marti ont eu connaissance de ces plans lors d'un appel vidéo de l’actuelle directrice, l'ancienne membre d’Univision et de Telemundo Sylvia Rosabal qui l’a dirigé de son bureau tandis que les employés étaient présents à leur rédaction, dans l’immeuble proche de l’aéroport international de Miami. ils ont aussi reçu une notification de l'agence au début de cette semaine disant qu’on « anticipe une réduction de personnel qui affectera les employés » du bureau des transmissions à Cuba.

L'agence des États-Unis pour les médias mondiaux a confirmé ces plans dans une communication où elle affirme qu'« une réduction de personnel sera nécessaire fin novembre. » L'agence dit que « malgré des années de coupes, des réductions supplémentaires seront nécessaires » et qu’elle est en train d'explorer « toutes les options pour réduire les coûts sans compromettre la capacité de réussir sa mission, y compris les réductions de personnel pour opérer à l'intérieur des niveaux de financement actuel. »

Deux employés qui ont demandé à conserver l'anonymat par crainte des représailles ont déclaré à El Nuovo Herald que jusqu’à 25 employés pourraient être licenciés. Une des sources a dit qu’à l’intérieur circulait une liste des postes qui pourraient être éliminés. Les employés ont dit que beaucoup de travailleurs affectés, dont des présentateurs, des producteurs, des éditeurs et des cameramen étaient liés à TV Marti.

Selon le site de l'agence des États-Unis pour les médias mondiaux, il y a 117 employés au bureau des transmissions à Cuba.

Pendant de nombreuses années, ceux qui critiquaient TV MARTI ont remis en question son efficacité et signalé que le Gouvernement cubain avait brouillé son signal. En réponse, les stations ont amplifié leur présence sur Internet. Pendant la pandémie, le bureau des transmissions à Cuba a éliminé discrètement le journal télévisé et les conducteurs et autres journalistes de télévision sont devenus des reporters multimédia qui produisent du contenu audiovisuel et de radio pour les réseaux sociaux et le site Marti Noticias.

Les républicains de la Floride au Congrès Marco Rubio et Mario Diaz-Balart ont critiqué les plans de réduction du personnel des stations. Après les protestation du 11 juillet à Cuba, « le Gouvernement de Biden devrait élever la voix de ceux qui plaident pour la liberté de Cuba, ne pas les faire taire grâce à des réductions honteuses de personnel à radio et TV Marti, » a écrit de sénateur Rubio sur Twitter. « Marti Noticias est une composante cruciale des initiatives qui soutiennent la liberté et la démocratie à Cuba. »

Diaz-Balart s'est plaint que pendant les dernières années, l'agence des États-Unis pour les médias mondiaux a demandé de façon répétée un budget d'environ 13 000 000 de dollars pour les stations, en-dessous des 30 000 000 qu'elle avait l'habitude d’obtenir dans le passé, Celai conduirait à des réductions de personnel, a-t-il dit dans un communiqué jeudi. Et il a ajouté : « On n’a encore reçu aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’USAGM continue à demander un chiffre si abyssalement bas pour l’OCB année après année en en connaissant complètement les conséquences. »

Un contrôle indépendant demandé par l'agence des États-Unis pour les médias mondiaux en 2019 en réponse aux critiques après que TV Marti ait diffusé un reportage controversé sur Georges Soros a trouvé que certaines des émissions d'information ne respectaient pas les standards journalistiques de base. John Lansing, le chef de l'agence à ce moment-là, a demandé des changements structurels dans les stations MARTI.

(Avec des informations del Nuevo Herald)

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

http://www.cubadebate.cu/noticias/2022/08/29/vienen-despidos-en-las-mal-llamadas-radio-y-tv-marti/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/cuba-licenciements-a-radio-et-tv-marti.html