Cuba: Première Déclaration de La Havane, un document nécessaire qui appelle à réfléchir

Auteur : María Josefina Arce

Il y a 62 ans, Cuba proclamait au monde son droit à la souveraineté et à l'indépendance, face aux agressions et aux manœuvres des États-Unis qui cherchaient à isoler la révolution triomphante.

Sur l'historique Place de la Révolution, le peuple cubain a approuvé la première déclaration de La Havane. Il s'agissait d'une réponse forte et décisive à la déclaration de San José, au Costa Rica, par laquelle l'OEA, l'Organisation des États américains, toujours subordonnée à Washington, ouvrait les portes aux sanctions contre la plus Grande des Antilles.

La première Déclaration de La Havane est l'un des documents directeurs de la politique de principes du processus révolutionnaire et a guidé le chemin parcouru au cours des 63 dernières années, tant sur le plan interne en termes de justice sociale que sur le plan international.

Elle reconnaît le droit de chaque Cubain à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, à la culture et au sport, refusé par les gouvernements précédents, subordonnés aux diktats de Washington et qui ont plongé le peuple dans la misère, l'analphabétisme et les maladies.

Mais le document ne met pas seulement l'accent sur les droits des Cubains, mais aussi sur les demandes des personnes les plus pauvres d'Amérique latine et du reste du monde, qui méritent toutes un monde meilleur.

Et, très important, il a défendu la prérogative de chaque peuple à l'autodétermination et à la souveraineté, un droit que Cuba a souligné au fil des ans dans divers forums internationaux.

Il s'agissait d'une dénonciation vigoureuse des interventions et des crimes constants de l'impérialisme américain en Amérique latine, pillée, exploitée et transformée en arrière-cour des États-Unis.

Un danger encore latent dans l'Amérique d'aujourd'hui, où les gouvernements progressistes œuvrant pour le bien-être de leurs citoyens sont l'objet de manœuvres et d'agressions de la part du puissant voisin du Nord, en collusion avec l’oligarchie.

La première déclaration de La Havane est un texte nécessaire et instructif en ces temps où l'empire, sans abandonner ses anciennes méthodes de pression, de menaces et de sanctions, recourt à des mécanismes plus sophistiqués pour satisfaire son désir de colonisation.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont utilisées pour créer des états d'opinion, dénaturer la réalité, encourager des campagnes de discrédit, tout cela dans le but de promouvoir un coup d'État en douceur, une intervention indirecte.

Soixante-deux ans après sa proclamation, la première Déclaration de La Havane est toujours présente dans la résistance du peuple cubain et dans sa lutte constante pour réaliser son projet de vie.

https://www.radiohc.cu/fr/especiales/comentarios/298140-premiere-declaration-de-la-havane-un-document-necessaire-qui-appelle-a-reflechir