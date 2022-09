Cuba : Tout ce que j’ai , c'est Cuba qui me l'a donné, affirme le boxeur La Cruz

Tout ce que j’ai , c'est Cuba qui me l'a donné, ma morale et mon intégrité valent plus que les choses matérielles, a affirmé aujourd'hui dans la capitale argentine le boxeur cubain Julio Cesar La Cruz.

La Cruz a conquis son second titre olympique en gagnant dans la catégorie des 91 kg à la compétition de Tokyo 2020 et son cinquième titre mondial en triomphant dans la catégorie des 92 kg à Belgrade, Serbie.

À Tokyo, il a célébré son triomphe avec la phrase « La patrie ou la mort ! Nous vaincrons. »

Il y a des gens qui ne sont pas contents et ils ne valent rien. Je suis millionnaire : je n'ai pas d'argent mais j'ai des millions de Cubains qui me soutiennent, a-t-il affirmé lors d'une rencontre avec des compatriotes à l'ambassade de Cuba en Argentine.

Il a également rappelé que son salut à la fin de chaque combat est un salut de fidélité envers les Cubains et le dirigeant de la Révolution Fidel Castro (1926–2016).

« Le commandant en chef est mon idole. Il est l’un des plus grands hommes de l'histoire. J'ai eu l’occasion de parler avec lui et de le voir. Je lui ai offert mes gants signés par tous mes camarades. »

Le 6 septembre, il y aura 27 ans qu'il boxe et il a affirmé qu’il travaille tous les jours pour chaque compétition.

« Tous les engagements qui nous restent pour cette année sont professionnels. Grâce aux autorités et à notre président Miguel Diaz-Canel, nous avons pu participer hier à la rencontre au club El Porvenir, de Quilmes, dans la province de Buenos Aires. »

À cette occasion, il a vaincu par knock out technique l'Argentin Juan Juárez dans un combat dans lequel il a démontré sa supériorité technique

« Dans le domaine professionnel, tu affrontes les meilleurs du monde. Nous avons commencé récemment mais dans les prochains mois, il y aura de très bonnes occasions. On prévoit d'aller au Mexique et à Las Vegas, États-Unis. »

« Nous voulons être des champions du monde qui représentent leur pays. En 2023, mon engagement est avec Cuba. Il y a les Jeux d’Amérique Centrale et des Caraïbes San Salvador 2023, les Jeux Panaméricains du Chili et le XXIIe championnat du monde (Ouzbékistan), » a-t-il ajouté.

