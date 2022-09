Honduras : Une ancienne première dame condamnée pour corruption

La Havane, 22 sept. (RHC)- La justice hondurienne a condamné l'ancienne première dame Rosa Bonilla à 14 ans de prison pour des actes de corruption.

L'épouse de l'ancien président Porfirio Lobo a été reconnue coupable de fraude et de détournement de fonds.

Rosa Bonilla avait déjà été condamnée en 2019 à 58 ans de prison pour 13 délits de corruption, elle restera donc en prison après la nouvelle décision de justice.

Dans ce nouveau procès, l'ancien secrétaire particulier de Rosa Bonilla, Saul Escobar, a également été condamné à sept ans et dix mois de prison pour avoir commis une fraude au détriment de l'administration publique, en tant que coauteur.

Selon les investigations du ministère public, les accusés "ont formé une organisation criminelle pour s'approprier des fonds par le biais de 70 chèques remis à neuf personnes simulant des relations contractuelles, pour donner une apparence de légalité ».

Selon la presse hondurienne, Bonilla gérait un compte bancaire dont les revenus s'élevaient à 94,7 millions de lempiras, censés être destinés à des projets sociaux qui devaient être exécutés par l'Unité de développement communautaire (Udeco).

L'ancienne première dame a ouvert un compte personnel dans une banque hondurienne le 22 janvier 2014 et a déposé le même jour 12 millions de lempiras (environ 500 000 USD), par le biais d'un chèque provenant d'un compte officiel, a indiqué le bureau du procureur.

Le premier procès contre Bonilla et Escobar a eu lieu en février 2019, et en septembre de la même année, ils ont été condamnés à 58 et 48 ans de prison, respectivement, après que le tribunal de condamnation les a reconnus coupables de détournement de fonds et de fraude.

Cependant, en mars 2020, la Cour suprême de justice (CSJ) a décidé d'annuler le processus judiciaire et a ordonné la tenue d'un nouveau procès, invoquant une mauvaise procédure dans le déroulement du premier, en réponse à deux recours déposés par la défense des accusés.

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/299936-lancienne-premiere-dame-du-honduras-est-condamnee-a-14-ans-de-prison-pour-corruption