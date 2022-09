Le Venezuela et la Colombie rouvrent officiellement leurs frontières

À 12h35 (heure du Venezuela), ce lundi les premiers camions de transport de marchandises avec du matériel stratégique sont passés par le pont international Simon Bolivar. Ainsi s'est concrétisée la réouverture officielle de la frontière entre le Venezuela et la Colombie.

Le premier camion, a traversé le pont Simon Bolivar du Venezuela vers la Colombie avec de l'aluminium des entreprises de base de Guayana. Le véhicule était décoré avec des globes aux couleurs des drapeaux des 2 pays pendant qu'un camion colombien traversait vers le Venezuela avec des médicaments, du matériel médical et des produits d'hygiène personnelle.

« Nous sommes en train de reprendre les relations et de faire des pas fermes pour avancer dans l'ouverture totale et absolue de la frontière entre des peuples frères : la Colombie et le Venezuela. C'est un jour historique et extrêmement important ! » a écrit le président Nicolás Maduro sur son compte Twitter.

Le passage de la frontière par des camions de transport de marchandises était restreint depuis 2015 et bloqué depuis 2019.

« La réouverture de la frontière entre la Colombie et le Venezuela est indubitablement un fait historique qui marque le début d'une étape de relation de fraternité, de respect et de paix. Nous sommes des peuples unis par le lien inébranlable du Bolivarisme, » a-t-il posté.

Auparavant, les autorités des deux pays présentes sur place, dont le président de la Colombie Gustavo Pétro, le ministre des transports du Venezuela Ramón Velásquez Araguayán, Le ministre du commerce de Colombie Germán Umaña, l’ambassadeur du Venezuela, Félix Plasentca, le chancelier colombien Alvaro Leyva et le gouverneur de l'état de Táchira Freddy Bernal chaussons donner l'accolade sur la frontière. Les maires des états frontaliers était également présents.

Lors de cette cérémonie, l'hymne de la Colombie a été interprété par la Garde Nationale Bolivarienne du Venezuela et l’hymne du Venezuela par la Police Nationale de Colombie pendant que les deux drapeaux tricolores flottaient sur le pont international Simon Bolivar.

La frontière est réouverte pour le bénéfice et la paix des deux nations après sept ans de fermeture grâce à une décision du président de la République du Venezuela Nicolas Maduro et de son homologue de Colombie Gustavo Pétro.

À cette occasion, plusieurs rencontres ont eu lieu entre les autorités des ministère du transport, du commerce et de l'économie et les chanceliers du Venezuela et de la Colombie Carlos Faría et Álvaro Leyva.

De plus, les ministres de la défense des deux pays, Vladimir Padrino et Ivan Vélasquez ont tracé une feuille de route à suivre pour le maintien de la sécurité des deux pays, un problème vital pour continuer à avancer dans le plan commun de développement de la zone frontalière.

Il faut rappeler qu'en février 2019 les relations entre les deux pays ont été rompues à cause des actions du dirigeant de la droite vénézuélienne Juan Guaido et de l'ancien président colombien Ivan Duque qui ont cherché à renverser le Gouvernement Bolivarien du Venezuela dirigé par le président Nicolas Maduro.

Selon Telesur, plus de 300 médias nationaux et internationaux ont été accrédités pour couvrir la réouverture officielle de la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

Par le pont Simon Bolivar passe au moins 45 000 personnes par jour, des vénézuélien qui vont vers le nord de Santander.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

