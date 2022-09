Mexique:  Présentation au Conseil de sécurité d’un plan pour la paix en Ukraine

La Havane, 23 sept. (RHC)- Le Mexique a présenté ce jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies une proposition du président Andrés Manuel Lopez Obrador pour la paix en Ukraine.

Devant la réunion ministérielle du Conseil de sécurité de l’ONU, le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a souligné que le coût le plus important de la guerre est payé par la société civile. Il a rappelé que le conflit a généré des déplacements massifs de personnes, notamment de femmes et d'enfants et les dommages matériels sont graves et coûteux.

Marcelo Ebrard a insisté, au nom du Mexique, sur la recherche d'une solution diplomatique et sur le traitement de la question humanitaire du conflit, sans subordonner les considérations politiques, dans le strict respect du droit humanitaire international.

Sur ce point, la proposition du président Lopez Obrador vise à créer une commission dirigée par le secrétaire général des Nations unies, le président de l'Inde et le Pape François, afin de parvenir à un dialogue entre les parties et, parallèlement, à une trêve internationale sans conflit ni intervention pendant cinq ans.

«L'escalade de la guerre, avec ses lourds coûts humains et matériels, et les besoins humanitaires croissants, tels que le coût élevé du carburant à l'approche de l'hiver, nécessitent de toute urgence une solution diplomatique», a-t-il déclaré.

Cela requiert une volonté politique des parties et un engagement de la communauté internationale, ainsi que la nécessité de respecter le droit international et humanitaire, a-t-il ajouté.

La responsabilité est également un autre pilier fondamental du système multilatéral, de l'État de droit et de la paix. Par conséquent, les responsables des crimes qui ont été commis doivent être traduits en justice.

Le chef de la diplomatie mexicaine a également mis en garde contre l'ampleur du risque nucléaire découlant des affrontements autour de la centrale nucléaire de Zaporozhie, en Ukraine.

Il a également reconnu la valeur de la signature de l'initiative sur les céréales de la mer Noire, car la FAO montre que les prix ont commencé à baisser au cours des deux derniers mois, et il a demandé que cette initiative soit étendue aux engrais.

Marcelo Ebrard a rappelé que l'objectif de l'ONU et le mandat de ce Conseil étaient d'empêcher les populations de souffrir des fléaux de la guerre.

Mais cela ne peut se faire que par le dialogue, la diplomatie et la mise en place de canaux politiques efficaces. L'indifférence n'est pas acceptable, et il a regretté que le Conseil de sécurité n'ait pas été en mesure d'assumer sa responsabilité essentielle dans cette affaire.

Les raisons pour lesquelles ce Conseil peut devenir dysfonctionnel sont bien connues. C'est à nous de les corriger. Le moment est venu d'envisager sérieusement les réformes structurelles nécessaires pour y parvenir, a-t-il souligné

Source: Prensa Latina

