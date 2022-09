Paraguay : Les troupes étasuniennes débarquent sur les rives de la voie navigable Paraguay–Parana

Le projet du Gouvernement du Paraguay en accord avec les États-Unis pour réaliser des travaux de navigabilité sur le fleuve comprend l'incorporation de membres de l'armée nord-américaine. L'Argentine s’inquiète pour le contrôle du cours d'eau parce que 70 % des exportations du pays passent par celui-ci.

Le fleuve Parana que le monde des exportateur appelle « voie navigable Paraguay–Parana » fonctionne comme une porte de sortie pour plus de 70 % des exportations du pays composées majoritairement par des céréales et des minerais. Une partie de ce fleuve se trouve en territoire paraguayen et, sur celle-ci, un investissement en cours a déclenché l'alarme de ce côté de la frontière.

Le Plan Cadre pour la navigation sur le fleuve Paraguay est une initiative paraguayenne destinée à renforcer l'utilisation de cette voie navigable. Les travaux sont soutenus par des capitaux des États-Unis et seraient menés à bien grâce aux services du corps d’ingénieurs de l'armée nord-américaine.

Après avoir eu connaissance de cette situation, la Chambre des Députés de la province de Chaco a approuvé à l'unanimité une déclaration dans laquelle elle exprime son inquiétude à cause de ce qu'elle considère comme une « introduction d'un investissement financier des États-Unis dans la voie navigable Parana–Paraguay et une présence militaire nord-américaine sur le tronçon paraguayen. »

Pour elle, le « contrôle du territoire et des capitaux que l'élaboration d'un plan cadre pour la navigabilité du fleuve Paraguay peut signifier pour la région » revêt une importance stratégique sur le plan géopolitique et est un motif d’alarme.

Les députés ont fait cette déclaration après une réunion début septembre destinée à encourager les investissements des États-Unis au Paraguay. Cet événement a été réalisé par la Chambre de Commerce Paraguayenne–américaine et l'ambassadeur des États-Unis dans le pays, Marc Ostfield, et le ministre des affaires étrangères paraguayen, Julio César Arriola y ont participé. Là, il semblerait qu'il ait été confirmé que des entrepreneurs des deux pays investiraient dans les travaux du tronçon paraguayen de la voie navigable.

Un problème géopolitique

Cette initiative en rappelle une autre prise en 2016 par le Gouvernement d'Horacio Cartes dans lequel un corps d'ingénieurs étasuniens devait réaliser une étude sur les travaux que le Paraguay envisageait de réaliser sur le cours d'eau. Ensuite, on a su que les ingénieurs étaient militaires et que l'étude impliquait de pénétrer en territoire argentin à la hauteur de Formosa.

Sans autorisation pour l'entrée de troupes étrangères, quand l'ambassade d'Argentine au Paraguay et ensuite la chancellerie ont eu connaissance de cette idée, elles ont réussi à faire avorter le projet.

Cette fois, la situation internationale est particulière. La guerre en Ukraine a mis en évidence un monde à nouveau bipolaire. Les États-Unis et la Chine se disputent l'hégémonie également sur ces rives.

L'importance de cette zone est cruciale. Les fleuves Paraguay et Parana font partie du Bassin de l'argent, la cinquième réserve d'eau douce la plus importante du monde en extension. Depuis l'année dernière, le dragage du fleuve Parana, son principal affluent, est administré par l'État après la fin de la concession accordée au consortium privé Hidrovía S.A. qui était en charge du travail depuis 1995. Mais tout fait supposer que l'État argentin accordera une nouvelle licence et que certaines des entreprises qui tenteront de l'obtenir sont d’origine chinoise.

D’autre part, dans les plans de Washington se trouve l'installation d'une base militaire sur la Triple Frontière.

Le député de la province de Chaco, Hugo Sager, à l'origine du projet de déclaration, a affirmé que « la voie navigable Parana–Paraguay et la Triple Frontière ont une importance stratégique pour la région. » Il a rappelé que le plan Argentine Productive 2030 «est destiné à doubler les exportations à partir des exportations actuelles de 87 000 000 000 à 174 000 000 000 de tonnes. »

Et il a déclaré : « Nous ne pouvons pas être indifférents à la militarisation éventuelle et à un changement des règles du jeu de la part du Paraguay, l'un des partenaires de la voie navigable. Nous invitons une superpuissance à établir des enclaves militaires permanentes dans la région et nous avons déjà vu que le différend entre les États-Unis et la Chine n’a pas seulement un impact sur le prix des matières premières et de l'énergie ou sur la fourniture de semi-conducteurs mais qu'il déchaîne des invasions des guerres. »

Pour sa part, le député de la province de Santa Fe, Carlos del Frade, a présenté un projet de déclaration d'inquiétude « pour la présence d'intérêts économiques et de forces militaires des États-Unis sur le tronçon de la voie navigable du fleuve Paraguay–Parana » comme l'a déjà fait la chambre des députés de Chaco.

