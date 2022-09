Pérou: Le président Castillo reçoit des menaces de mort

Lima, 7 septembre (Prensa Latina) Le Premier ministre péruvien Anibal Torres a confirmé mercredi que des partisans d'ultra-droite proféraient des menaces de mort à l'encontre du président Pedro Castillo et les a appelés à cesser leur haine au nom du consensus.

"Les menaces de mort proviennent malheureusement de l'ultra-droite; je demande à ce secteur d'arrêter les haines, d'arrêter les rancunes", a-t-il insisté.

Les menaces touchent également plusieurs ministres, comme le ministre du Travail, Alejandro Salas, ayant déclaré avoir été suivi et que sa maison était surveillée par des intrus, ce qu'il a signalé à la police.

Il a en outre appelé à "nous unir tous pour notre pays" et à prêter attention aux besoins en matière d'éducation, de santé, d'infrastructures et d'autres tâches "qui n'ont pas de couleur politique ».

D'autre part, M.Torres a souligné le fait que le parlement à majorité d'opposition a corrigé l'erreur commise, en allusion à la censure de la présidente du corps législatif, Lady Camones, du fait (sic!) d’avoir reçu des ordres brutaux du chef de son parti, César Acuña, dans le but de faire passer une loi à son avantage électoral.

Le ministère public a ouvert une enquête sur Acuña pour trafic d'influence et, face à ce scandale, Torres et le cabinet ministériel ont demandé au Parlement et au jury électoral d'agir convenablement.

