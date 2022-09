Pérou : Le sommet des Andes

par Gustavo Espinoza M.

Lundi 29 août à Lima a eu lieu un événement régional important qui est passé inaperçu pour un bon nombre de Péruviens. Le XXIIe sommet présidentiel des Andes a été occulté par la « grande presse » qui a choisi de consacrer ses gros titres aux 30 mois de prison auxquels le juge Gomez a condamné Jennifer Paredes ou aux embrouilles de l'incohérente représentation parlementaire occupée à interpeller et à censurer le ministre du logement dans le cadre de son rituel. Ensuite, ce sera le tour du ministre de l’intérieur.

Le Pacte Andin, connu aussi comme accord de Carthagène, approche déjà de ses 50 ans d'existence. Il a été créé à la fin des années 60 du siècle dernier et était destiné à intégrer dans une communauté d'intérêt et d'affinité les pays de notre région, unis par la cordillère des Andes. En faisaient partie, au début, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie et le Chili mais tous ne regardaient pas ce processus avec l’optimisme requis.

Dans les années 70, quand la CAN pouvait prendre son envol, stimulée surtout par la politique étrangère indépendante, opiniâtre et souveraine mise en place par Juan Velasco Alvarado, elle a perdu un étage. La chute du processus péruvien de l'époque fut l’un des coups durs que la barrière du temps n'a pas permis de surmonter.

En 74, le régime fasciste de Pinochet a retiré le Chili du pacte Andin et, à partir de 75, Morales Bermúdez a calmé les inquiétudes intégrationnistes qui l’animaient dans son essence. Le Venezuela, dans ce cadre, a choisi de se retirer de la Communauté et l’Accord est entré dans une longue léthargie.

Virtuellement, dans ces années-là et maintenant, la CAN a vécu presque en pointillés. Si elle n'est pas morte, cela ne peut être attribué qu’à deux facteurs : le travail bureaucratique du bureau de Lima qui a développé une activité de routine pour maintenir l'Accord vivant et l'activité opiniâtre du Groupe de Travail composé par des travailleurs et dans lequel Carlos Ortiz Cornejo, le représentant péruvien de la CGTP faisait beaucoup d’efforts.

Les Gouvernements néolibéraux de la région ont dédaigné le Pacte Andin et, conseillés par Washington, ont préféré voir l'aAliance du Pacifique comme la véritable alternative d'intégration. Cette alliance, en vérité, était représentée à la base par des Gouvernements de même tendance.

Au temps de sa splendeur, ce sont les Gouvernements de Santiago, de Lima, de Bogotá et de Mexico qui tenaient la baguette. Ainsi, Sebastian Piñera, Alan Garcia, Alvaro Uribe et Peña Nieto ont assumé la responsabilité d'une unité qui n'est jamais arrivée à se concrétiser.

Comme tous ceux qui faisaient partie de cette « Alliance » était tous des pays riverains, proches de la mer, ils apparaissaient alors comme ceux de la « côte », en contrepoids aux pays andins considérés comme « ceux de la montagne. » Il y a aussi eu dans ce sujet un certain degré de racisme dissimulé, évidemment, mais plus ou moins ostensible.

La rencontre du 29 à Lima avait deux buts : transférer la présidence tournante de la communauté des mains du président équatorien Guillermo lasso à celles de Pedro Castillo et discuter et analyser la situation qu’affrontent les pays membres de la Communauté.

La reconnaissance de Castillo comme président de la CAN a une certaine saveur symbolique. Elle survient au moment où s’entremêlent deux processus. D'un côté, le président péruvien subit le harcèlement galopant de la triade de pouvoir construite entre le Ministère Public de la Nation la grande de presse et l'extrême droite politique et d'autres part, on enregistre une croissance importante de son approbation dans les sondages d’opinion gérés, cependant, par les opposants au régime. Comme le reconnaissent même certains analyste politiques, Castillo augmente quand il est attaqué.

La reconnaissance du maître péruvien tombe très bien parce qu’après tout, c'est un signal encourageant dans un défi difficile, quand l’ennemi se frotte les mains et effile ses couteaux dans l'idée de couper des têtes à court terme. Mais ce n'est pas non plus un fait décisif. Pour le chef de l'État péruvien, c'est un défi qu’il ne pourra affronter que s’il peaufine mieux son message et son action concrète.

La personnalité marquante de l'événement de Lima fut sans aucun doute Gustavo Petro. Avec une simplicité et une modestie louables, il a donné des véritables leçons de politique à tous ceux qui ont écouté son message qui n'a été diffusé que par la chaîne 7 de la TV et qui n'a pas trouvé le moindre écho dans la presse écrite.

Le nouveau président colombien a regardé le monde d'un point de vue véritablement internationaliste, a plaidé pour la fin de la guerre qui se livre actuellement en territoire ukrainien et qui est artificiellement entretenue par les souhaits bellicistes l’OTAN. Il a proposé une intégration active, une nouvelle politique contre les drogues destinée à freiner le trafic de drogue et le crime organisé dans de nouvelles conditions, de protéger l'environnement et la biodiversité et d’encourager un processus accélérée d’industrialisation.

Ces objectifs ne sont pas des utopies mais demandent de renforcer la CAN. La réintégration du Venezuela et du Chili et l'intégration de l'Argentine transformeraient l'Accord des Andes en colonne vertébrale de la zone sud du continent, compléterait l’UNASUR et serait une pièce importante pour le renforcement de la CELAC. 7 pays d'Amérique du Sud concertés en une seule volonté de développement seraient une force décisive dans la situation actuelle.

En ces circonstances, le rêve du Libérateur semble aboutir : « Unité, unité, unité, doit être notre devise » nous a dit Bolivar. Et ce n'est pas un mythe du passé mais un défi d'aujourd'hui et surtout, une projection vers l’avenir.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/11/peru-la-cumbre-andina/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/perou-le-sommet-des-andes.html