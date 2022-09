Venezuela: Aux Nations Unies, en 2006n ça sentait le souffre

La Havane, 21 sept. (RHC)- Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a rappelé sur Twitter le Commandant Hugo Chavez et son discours aux Nations Unies, il y a 16 ans, discours dans lequel il démasquait les États-Unis.

"Les discours de notre Commandant Chávez sont un torrent de vérités, ses interventions étaient les plus attendues", a tweeté Nicolas Maduro.

"En 2006, aux Nations Unies, il a démasqué l'impérialisme. La phrase: "Ça sent le soufre!" est restée pour l'histoire dans l'un des discours les plus mémorables pour le peuple", a ajouté le président dans son tweet qu’il a fait accompagner d’une vidéo du discours en question.

Hugo Chávez a alors dénoncé les efforts désespérés que font les États-Unis pour consolider leur système hégémonique de domination, et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise, a-t-il dit.

Nous sommes une voix indépendante pour représenter la dignité et la recherche de la paix, la reformulation du système international, pour dénoncer les persécutions et les agressions de l'hégémonisme contre les peuples de la planète. "Cela sent le soufre, mais Dieu est avec nous", a-t-il conclu.

Source: Prensa Latina

