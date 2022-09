Venezuela–Colombie: Déclaration de la Rencontre Binationale de Poésie

Non, les délégation de poètes de Colombie et du Venezuela réunis à Cúcuta et à San Cristóbal les 17 et 18 septembre 2022, exprimons notre absolu soutien au processus de rétablissement des relations totales, sûres et durables entre les Gouvernements des deux pays et notre engagement sincère a contribuer à l'intégration culturelle profonde entre nos nations pour la paix et pour un soin responsable de la planète.

La rencontre bi-nationale des poètes de Colombie et du Venezuela est consciente du grand impact qu'elle a eu en tant que préambule à l'ouverture de la frontière et de la dimension sociale et humaine importante qu’elle a suscitée.

Nous avons décidé de nous constituer en tant qu'équipe d'organisation pour produire le projet culturelle « frontières de paix, frontières de vie, » qui participe, à partir de l'expérience poétique, à l'intégration du peuple colombo–vénézuélien qui fait suite aux accords entre les ministères de la culture des deux pays et se coordonne avec leurs plans.

Nous souhaitons déployer ensemble une vigoureuse proposition destinée à promouvoir la paix et la convivialité à partir de l’inter-culturalité, de la mémoire locale et des imaginaires des deux pays présents sur les territoires grâce a la création poétique (écrite et orale), à la promotion du livre et de la lecture, à la formation, à la publication et à la diffusion, à l'investigation, aux rencontre poétiques et littéraires et aux espaces de communication en vue de cette nouvelle étape d'intégration binationale.

Nous nous engageons à créer de façon persistante de plus en plus d'espaces de dialogue pour élargir les perspectives d'unité spirituelle dans la diversité culturelle en rejetant toute nouvelle tentative destiné à séparer nos peuples.

La poésie sera le langage et le signe des temps nouveaux et du destin de nos pays qui ont été un et deviendront un.

Les délégations de poètes du Venezuela et de la Colombie

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2022/09/declaracion-de-cucuta-y-san-cristobal-encuentro-binacional-poesia-venezuela-colombia/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/venezuela-colombie-declaration-de-la-rencontre-binationale-de-poesie.html