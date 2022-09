Venezuela : Des ministres vénézuéliens en Colombie pour la première fois depuis le rétablissement des relations

Une délégation du Gouvernement vénézuélien composé par le vice président pour la communication, la culture et le tourisme, Freddy Ñáñez, le ministre du pouvoir populaire pour la culture, Ernesto Villegas et le gouverneur de l'État de Táchira, Freddy Bernal, sont arrivés samedi à Cúcuta, Colombie, par le passage frontalier du pont Simón Bolívar pour assister à la rencontre binationale des poètes du Venezuela et de la Colombie pour la Paix.

C'est la première fois que des ministres vénézuéliens se rendent en Colombie depuis que Gustavo Pétro a été investi comme président, le 7 août dernier et que les relations ont été rétablies un mois plus tard. Son prédécesseur, Ivan Duque, ne reconnaissait pas le président vénézuélien Nicolas Maduro et soutenait le soi-disant « Gouvernement intérimaire » de Juan Guaido qui a utilisé le territoire colombien pour organiser plusieurs tentatives de renversement du Gouvernement vénézuélien légitime, ce qui a conduit à une rupture des relations entre les deux pays.

« Nous arrivons à la frontière avec le vice président Freddy Ñáñez et le gouverneur Freddy Bernal pour aller à Cúcuta pour la rencontre binationale des poètes du Venezuela et de Colombie, » a écrit le ministre Villegas sur son compte Twitter. « Nous sommes en train d'ouvrir les portes de la frontière avec la poésie. Je suis très heureux en tant que poète et ministre de la culture de faire partie de cette grande journée d'intégration entre deux pays qui ne pourront plus jamais être divisés, » a-t-il ajouté.

Ensuite, le ministre a déclaré à Venezolana de Televisión (VTV) : « Les poètes, les travailleurs de la culture et les artistes sont l'avant-garde sensible des sociétés, c'est pourquoi il n'est pas étonnant que ce soit les poètes les acteurs de cette première étape d'une nouvelle époque d'un échange intense. »

« Ceux qui ont parié sur la désintégration ont échoué ! » a ajouté le ministre de la culture vénézuélien. « Et maintenant, nous allons vers la victoire de la paix, de la fraternité, de l'intégration, de la poésie, de la culture. De ces familles binationale qui nous caractérisent,

de ces Colombiens qui dansent le joropo vénézuélien et de ces Vénézuéliens qui mangent de la bandeja paisa. »

Pour sa part, le vice président vénézuélien pour la communication, Freddy Ñáñez, a déclaré: « Cela prouve notre volonté de nous intégrer dans tous les sens : commercial, culturel, scientifique, social. Et à partir de là, de construire à partir des particularités de chaque pays les choses que nous pouvons faire en commun en ce moment car le monde mérite des gestes de paix et de concorde, en démontrant que les différences sont ce qui fait du monde un endroit aimable et habitable. C'est pourquoi les poètes font ce premier pas, ils sont l'antichambre de ce qui va se passer dans les prochains jours. »

Après la première rencontre, les autorités des deux pays se donneront rendez-vous à une table binationale à laquelle seront également présents la ministre de la culture de Colombie, Patricia Ariza, le maire de Cúcuta, Jairo Yáñez, et 20 poètes et personnalités de la culture littéraire des deux pays.

« La poésie est toujours celle qui ouvre les portes de l'esprit, » a dit la ministre de la culture colombienne et dramaturge Patricia Ariza qui a déclaré être profondément émue.

« L'un des sujets les plus importants pour le ministère de la culture (de Colombie) est l'intégration culturelle avec l'Amérique latine et les Caraïbes, avec le monde entier, avec tous les pays, parce que la culture est indestructible. » Elle a rappelé que le Venezuela et la Colombie ont des milliers de kilomètres de frontière commune, la mer, les montagnes et une histoire commune. « Puisse cette relation ne plus jamais être détériorée! » a-t-elle déclaré.

Le ministre Freddy Ñáñez, originaire de Tachira, expliqué qu'il n'avait plus passé la frontière de la Colombie depuis 2003, quand ils étaient rendu à un récital de poésie colombo–vénézuélien à Cucuta. Il a rappelé que cette année-là ont été assassinés les poètes Tirso Vegas et Edwin Lopez et que les forces paramilitaires étaient présentes à Cúcuta, sortaient des manifeste menaçant les Vénézuéliens qui soi-disant « profitaient de la culture pour, selon eux, favoriser la guérilla. »

Le ministre Villegas a partagé une vidéo du moment historique où les ministres vénézuéliens ont passé la frontière du Venezuela vers la Colombie par le pont Simon Bolivar. Dans une autre vidéo, le gouverneur de Tachira, Freddy Bernal, explique comment fonctionne la dynamique d’échange frontalier sur le pont Simon Bolivar et comment cela changera à partir de l'ouverture de la frontière prévue pour le 26 septembre prochain.

« Il y a trois ans, c'était une chimère, il y a quelques années, c'était un rêve, nous sommes à quelques jours de ce que l’ouverture de la frontière devienne une réalité. Le rêve de Bolivar et de notre peuple se réalise ! La parole continue à nous unir ! » a écrit Bernal sur son compte Twitter.

Le 17 et le 18 septembre se déroule à Cúcuta, Colombie et à San Cristóbal, état de Tachira, la rencontre binationale des poètes du Venezuela et de la Colombie à laquelle participent 10 poètes vénézuéliens et 10 poètes colombiens. Demain dimanche, l'activité se poursuivra à San Cristóbal.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Le joropo est un genre musical traditionnel et une danse typique du Venezuela et de Colombie

