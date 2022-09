Venezuela: Le Chili  refuse les visas à l'équipe vénézuélienne de volley-ball

Ce mercredi, le ministère du Pouvoir populaire pour la jeunesse et le sport a rejeté dans un communiqué le refus de visas à la délégation d'athlètes de l'équipe nationale masculine de volley-ball, qui devait participer à la journée de qualification pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023. « Nous rejetons publiquement le fait que notre équipe nationale de volley-ball masculin qui devait participer au Sud-américain n'ait pas reçu les visas du Chili. Nous exigeons le respect de nos athlètes et de la Charte olympique !" a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mervin Maldonado, en diffusant le communiqué sur son compte Twitter.

L'équipe de volley-ball devait participer aux qualifications qui se déroulent du 19 au 26 septembre dans les locaux du Comité olympique du Chili, sélectif pour les Jeux panaméricains 2023.

Ce jeudi, le Comité olympique vénézuélien et la Fédération vénézuélienne de volley-ball se sont également prononcés face au refus du visa par le consulat chilien. La présidente de la Fédération vénézuélienne de volley-ball, María Soto, a précisé que la fédération apporte tout son soutien à l’équipe: "Nous sommes sûrs du travail et des efforts déployés par les athlètes de l'équipe nationale, pour être présents à la compétition, mais une mauvaise décision freine le rêve des athlètes. »

Voici le communiqué du ministère du Pouvoir populaire pour la jeunesse et les sports :

Le ministère du Pouvoir Populaire pour la Jeunesse et le Sport, Institut National du Sport, exprime son malaise face au fait que, pour des raisons de visa, notre Équipe nationale de Volleyball sénior masculine ne peut participer au tournoi sud-américain de volley-ball, qualificatif pour les Jeux panaméricains de Santiago 2023, qui se déroule en République du Chili, du 19 au 26 septembre de l’année en cours.

Nous tenons à souligner, comme on en a été informé par la Fédération vénézuélienne de volley-ball, que bien qu’ils aient effectué en temps opportun les procédures pertinentes et obligatoires et qu’ils aient rempli chacune des exigences demandées devant le consulat de la République du Chili accrédité dans notre pays, les visas n'ont pas été accordés à nos athlètes et à notre équipe technique.

Ce fait, que nous rejetons, ressemble à ceux qui se sont déjà produits dans le passé, dans le cadre de l'organisation d'autres rendez-vous sportifs dans d'autres pays où les athlètes et l'équipe technique n’ont pas été respectés.

Le Gouvernement bolivarien du Venezuela a garanti, comme d’habitude, l’investissement des ressources nécessaires pour atteindre le niveau de préparation optimal de nos athlètes, ainsi que tous les aspects sportifs et logistiques pour la participation de notre délégation à cet événement.

À partir de ce qui s'est passé et en signe de respect pour ce qui est établi dans la Charte olympique, en faveur du travail et de l'esprit sportif de nos athlètes, nous demandons respectueusement à l'instance compétente, la Confédération sud-américaine de volley-ball, d'appliquer une mesure exceptionnelle qui résolve ce problème et permette au Venezuela de participer à la sélection pour les Jeux Panaméricains de Santiago 2023.

À Caracas, 21 septembre 2022.

