Venezuela : Les nouveaux défis

- Merci pour votre temps, Professeur Adán. Nous savons que vous êtes très occupé étant donné les responsabilités que vous avez, c'est pourquoi nous voudrions entrer immédiatement dans le vif du sujet. Comme nous l'avons déjà dit, vous venez d'être nommé vice-président des affaires internationale du PSUV. Quels plans avez-vous prévu de développer pour continuer à faire connaître dans le monde de la vérité du Venezuela ?

Comme on l'a appris il y a deux semaines, la direction nationale de notre Parti a décidé de réaliser un roque entre la camarade Tania Diaz et moi-même qui allons prendre des fonctions à la vice-présidence du secteurs de la formation et de l'idéologie et à la vice-présidence des affaires internationales respectivement dans le cadre du processus de réorganisation quel mène à bien le PSUV à tous les niveaux : national, de l'État, municipal, des paroisses et à la base, niveau auquel nous avons récemment élu 330 880 dirigeants de rue, de communautés et d'unités de bataille Bolivar–Chávez ainsi que des équipes de travail. Il s'agit d'un exercice de démocratie interne qui doit rendre possible, entre autres choses, d'approfondir avec une ferveur révolutionnaire renouvelée le travail politique et social du Parti sur le territoire.

De sorte que, je le répète, notre désignation à la tête de la vice-présidence des affaires internationales, une instance sectorielle que nous avons dirigée pendant 5 ans, de mars 2017 à mai 2022, fait partie du processus de réorganisation interne qui a lieu au sein du Parti dans le cadre des accords obtenus durant son Ve congrès, un processus qui se réalise dans une situation qui, même si elle continue à être caractérisée par la prétention de l'impérialisme étasunien et européen à essayer d'en finir avec le projet de larges transformations que nous a légué le commandant Hugo Chávez, s’inscrit dans une réalité géopolitique différente de celle d'il y a quelques années, réalité qui, évidemment, présente de nouveaux défis aux Vénézuéliens et au-delà, aux autres peuples de la planète dans l'action renouvelée pour renforcer le monde multi-centré et pluri-polaire que le dirigeant historique de la Révolution Bolivarienne a préfiguré fort à propos.

C'est que nous sommes aujourd'hui au milieu d'un affrontement de grande proportion, déterminant, entre ceux qui ont traditionnellement prétendu nous dominer et essaient à tout prix de rétablir leur pouvoir hégémonique et nous, les Peuples, qui sommes résolus à construire un monde meilleur, plus juste et solidaire, au bénéfice de tous.

Dans cette situation, le Venezuela bolivarien continue à jouer au rôle fondamental orienté vers la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sans ingérence d'aucune sorte et dans le cadre de Notre Amérique latino-caribéenne, au-delà du Sud Global, et dans l'impulsion vers l'unité tout en avançant dans la consolidation de solides alliances avec d'autres pôles de pouvoirs mondiaux avec lesquels nous revendiquons la lutte que nous livrons pour la planète et la libération définitive. Une lutte à laquelle nous continuons à convoquer toutes les organisations politiques, sociales, de travailleurs qui pour des raisons historiques, culturelles et d'autodétermination sont appelées à vaincre définitivement la prétention suprémaciste de l'empire étasunien et européen qui, de façon désespérée, cherche à s’imposer aux nations de la région avec une rage particulière.

C'est pourquoi on nous attaque et on fait tout pour essayer d'en finir avec la Révolution Bolivarienne, un objectif que nous continuons d'être convaincu que les ennemis de la Patrie n'attendront pas. Et rien ni personne ne pourra faire mettre à genoux les enfants de Bolívar et de Chávez malgré l'intensité de la campagne anti-bolivarienne et la cruauté des sanctions imposées au pays, la Vérité du Venezuela continue à avancer.

Aujourd'hui, dans le monde, il y a une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement dans notre Patrie qui est - sans aucun doute- une victoire de la lutte multiforme et multidimensionnelle que nous, les Vénézuéliens, livrons quotidiennement face à l'agression criminelle que dès le début de notre construction socialiste ont mis en marche l'impérialisme étasunien et ses alliés.

Ça a été des années d'intense bataille, d'actions profonde du Parti dans le domaine international non seulement pour dénoncer l'ampleur de l'attaque de l'empire dont nous sommes l’objet mais, en plus, pour montrer au moins la Vérité du Venezuela. Ce mois-ci, des délégations du PSUV ont participé dans ce but à la 46e édition de la fête de l'Avent–un festival organisé par le Parti Communiste Portugais–à la fête de l'Humanité–un événement convoqué par le Parti Communiste Français–à la fête de la Solidarité–une activité qu’organise le Parti des Travailleurs de Belgique– et vers la fin septembre, au 12e congrès du Front de Libération du Mozambique (FRELIMO).

Dans les prochains jours, nous participerons au XXVIe séminaire international du Parti du Travail du Mexique et à la réunion du groupe de travail du Forum de Sao Paulo tendis que des représentants de notre jeunesse seront présents à une rencontre de la Fédération Mondiale de la jeunesse Démocratique qui aura également lieu dans la patrie d'Emiliano Zapata et de Pancho Villa.

De plus, on organise au Venezuela le XXIe Forum de la Jeunesse, un événement auquel participeront des représentants des partis qui font partie de la Conférence Permanente des Partis Politiques d'Amérique latine et des Caraïbes, la COPPPAL-Juvenil.

–Dans la situation que vous décrivez, comment voyez-vous la réalité actuelle de l'Amérique latine et des Caraïbes ?

L'histoire de l'interventionnisme yankee dans Notre Amérique latino-caribéenne est longue et pendant ces dernières décennies, il s'est exprimé dans des situations comme le coup d'Etat contre le commandant Chávez en 2012, la tentative de sécession qui a eu lieu en Bolivie en 2008 et le coup d'Etat de 2009 contre Manuel Zelaya, au Honduras ainsi que le coup d'Etat manqué contre le camarade Rafael Correa en Équateur en 2010, les coup d'Etat organisés avec la complicité des parlementaires du Paraguay et du Brésil contre Fernando Lugo et Dilma Rousseff dans les années 2012 et 2016, la tentative de renversement du Gouvernement bolivarien dirigée par le camarade président Nicolas Maduro en 2019 et le coup d'Etat contre notre frère le président Evo Morales la même année.

Dans chacune de ces conspiration, il y avait la main de l'empire qui avec la complicité des oligarchies apatrides de la région a voulu briser l'action de nos Peuples et en particulier déstabiliser les Gouvernements qui ne répondent pas à leurs desseins et refusent d'agir de manière soumise en tournant le dos aux intérêts des gens.

Mais, comme nous l'avons dit, malgré cette attaque féroce de l'empire, les peuples de l'Amérique latine caribéenne continuent à aspirer à une intégration totale, soutenue par l'histoire commune qui nous unit et par les valeurs qui définissent notre identité culturelle tout en manifestant dans les rues leur détermination de rester mobilisés en permanence contre la prétention de nous imposer des recettes néolibérales et en exigeant que leurs Gouvernement travaillent sans relâche pour améliorer leur qualité de vie.

C'est une véritable révolution que le Commandant Eternel a qualifiée en 2009 de permanente et d'impossible à arrêter, une révolution dont le plus récent exemple d'action des peuples de la région s'est déroulé en Colombie, le pays dans lequel pour la première fois de son histoire, un dirigeant de gauche est arrivé au Gouvernement.

Ce qui s'est passé en Colombie est réellement très intéressant. Comment le PSUV analyse-t-il ce qui s'est passé dans ce pays?

Le nouveau Gouvernement colombien qui a pris les rênes du pays voisin le 7 août dernier affronte sans aucun doute de grands défis. C'est une nation que la droite fasciste a laissée immergée dans la violence, le para-militarisme et le trafic de drogue ainsi que dans de profondes inégalités sociales, conséquences de l'exclusion qu'à amené avec elle l'adoption de brutales recettes néolibérales dont la marchandisation des droits essentiels comme la santé et l’éducation.

Tout cela a provoqué d'importants niveaux de pauvreté et, dans la même mesure, un mal-être populaire croissant, un phénomène auquel s’est ajouté le rejet des Colombiens des atteintes contre la souveraineté nationale qu’a supposé l'installation des bases militaires des États-Unis, sans doute l'exemple le plus frappant d'une politique étrangère servile envers l'impérialisme étasunien qui a isolé la Colombie de la région et du monde.

Enfin, cette situation a écoeuré notre frère le peuple colombien qui a voté dans l'espoir d'obtenir un changement profond, une aspiration qui devra affronter de grands écueils pour résoudre les principaux problèmes qu’affronte le pays.

En ce qui concerne le plan bilatéral, nos Gouvernements avancent dans la mission d'arriver au rétablissement total des relations entre les deux pays, conformément à l'histoire commune qui nous unit et sur la base de la solidarité, de la fraternité, de la coopération, de la complémentarité et du respect mutuel comme l’a indiqué le camarade président Nicolas Maduro.

Nous, les Vénézuéliens, espérons avec ferveur que l'épée de notre Père le Libérateur Simon Bolivar qui a été présente à l'investiture du président Gustavo Pétro malgré le refus de l'oligarchie colombienne rance continuera à animer nos peuple dans les batailles que certainement nous devrons continuer à livrer pour atteindre le but que nous avons évoqué.

Et pour finir, le professeur : comment le PSUV envisage-t-il de continuer à renforcer la solidarité et l’internationalisme en faveur des principales causes de l'humanité ? Comment s'exprime l'héritage du Commandant Chávez dans l'action de son Parti pour atteindre ce but ?

La première chose qu'il faut dire, c'est que le peuple vénézuélien a dans ses gènes la pratique de la solidarité et de l'amour, que, comme disait cet autre géant qu’a été et sera toujours le commandant Ernesto Che Guevara, c'est le guide des véritables révolutionnaires mus par de grands sentiment d’amour.

C'est cette pratique que notre peuple a développée traditionnellement même quand au Venezuela, s’est imposé le « sauve qui peut » et la remise du pays aux intérêts de l’impérialisme étasunien pendant la IVe République.

Notre père, le Libérateur Simon Bolivar et les femmes et les hommes qui faisaient partie de l'armée bolivarienne, pour ne citer qu’un seul exemple qui a beaucoup à voir avec ce que nous sommes aujourd'hui en tant que peuple, ont été inspirés par ces nobles principe dans leur action. Ils ont franchi nos frontières pour libérer d'autres nations de l'Amérique latino-caribéenne du joug de l'empire espagnol. Beaucoup de combattants des années 70 et 80 du siècle dernier ont fait la même chose.

Cet esprit internationaliste, il est juste de le dire, s'est renforcé avec l'arrivée à la présidence de la république du commandant Chávez en 1999, un moment où une impulsion sans égal a été donnée à l'engagement de l'armée nationale envers les principales causes de l'humanité, cet engagement étant assumé comme une politique de l’Etat.

Et cela à voir avec le fait que notre construction socialiste ait assumé, d'abord sous la direction du dirigeant historique de la Révolution Bolivarienne et à présent du camarade président Nicolás Maduro, les bannières de l’anti-impérialisme, de l’anti-fascisme et de la pratique de l'Internationalisme, des bannières qui continuent aujourd'hui à animer les batailles que nous continuons à livrer avec beaucoup de responsabilité pour défendre les principales causes des peuples, leur dignité, leur souveraineté et leur totale indépendance.

Il en a été ainsi, pour ne citer que quelques exemples, dans l’inébranlable défense des causes palestinienne et sahraoui par la Révolution Bolivarienne et dans la condamnation du blocus économique, commercial et financier génocide imposé par le Gouvernement des États-Unis à notre frère, le Peuple cubain et également dans l'exigence de la restitution des îles Malouines au peuple argentin, dans la dénonciation de l'interventionnisme de l'empire contre d'autres peuples de la région et du monde, dans la défense de leur intégration et des droits de la Terre Mère.

Sans aucun doute, Chávez nous a laissé un grand enseignement de dignité, d’honneur et de lutte pour continuer à marcher par les sentiers du père Libérateur Simon Bolivar, un enseignement qui s'étend à toutes les régions du monde et que nous assumons comme un drapeau, nous qui sommes convaincus que le monde meilleur auquel nous inspirons est non seulement possible mais extrêmement nécessaire.

