Venezuela: Maduro méprise les menaces des États-Unis

Dans un discours, jeudi à l'expo Foire Scientifique, Technologique et Industrielle Iran–Venezuela, à Caracas, la capitale, la président vénézuélien, Nicolas Maduro, a affirmé que les menaces de Washington se perdent « dans le fond de la mer du mépris. »

« Il poussera des cris de menaces, l’empire étasunien, mais il doit savoir que ses menaces se perdent dans le fond de la mer du mépris et de l'oubli. Et son arrogance est comme une triste fable de ce qu'il a été ils ne sera plus jamais, un empire unique, » a déclaré le président.

Maduro, qui a souvent considéré les menaces des États-Unis comme une manifestation de leur décadence, a affirmé que le temps des « empires dominants » est révolu et que le temps des peuples, de la paix, de la coopération et « du droit d'exister et de se développer » est venu.

De quelles menaces parle Maduro ?

Par ces déclarations, le président réagit à un ultimatum lancé le même jour par le sous-secrétaire du département d'État pour l'Amérique latine, Brian Nichols, qui a prévenu que Caracas subirait plus de sanctions si elle ne reprend pas le dialogue avec l'opposition à Mexico, suspendu en octobre 2021.

« Nicolas Maduro commet une grave erreur s’il pense que notre patience est infinie et que les tactiques dilatoires vont le servir. Nous sommes prêts à répondre avec des sanctions et des mesures exhaustives, » a déclaré Nichols devant le comité des affaires étrangères du Sénat étasunien.

Maduro a quitté en octobre dernier la table de dialogue avec l'opposition à Mexico pour protester contre « l'enlèvement » au Cap-Vert, en 2020 du diplomate Alex Saab, représentant permanent du Gouvernement vénézuélien dans les négociations, et contre son extradition le 16 octobre 2021 vers les États-Unis pour de soi-disant délits de blanchiment d'argent. Le président chaviste avait fustigé auparavant les États-Unis pour avoir saboté le dialogue avec l'opposition et la paix au Venezuela avec l'enlèvement de Saab et il a qualifié cette mesure de « coup de poignard dans le dos » des négociations.

Le Gouvernement de Caracas s’est dit prêt à reprendre le dialogue avec l'opposition si Washington libère son diplomate enlevé.

Traduction de Françoise Lopez pour Bolivar infos

