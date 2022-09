Venezuela: Voyage au fond des crimes à MONOMEROS

Mercredi 21 septembre a eu lieu la première réunion de la nouvelle direction de MONOMEROS après l'accession au pouvoir en Colombie de Gustavo Pétro qui a mis un point final au vol de cette entreprise par la bande de Leopoldo López en compagnie de Juan Guaido.

Le ministre Tarek El Aissami a fait savoir qu'il y a 23 mandats d'arrêt contre ceux qui sont impliqués dans la destruction de l'entreprise vénézuélienne. Le haut fonctionnaire a dit que « l'entreprise est aujourd'hui un cimetière en ruines, totalement dévasté et avec une capacité de production de 0 %. »

La prise de cette entreprise en 2019 par le pseudo-Gouvernement de Volonté Populaire, les illégalité à MONOMEROS sautent aux yeux. L’uribisme est aussi associé à ce réseau de pillage. Pour comprendre la chute de l'entreprise, il est nécessaire de considérer cinq faits:

En 2019, Jorge Pacheco Hernández a fait office de pont entre Volonté Populaire et le Gouvernement d'Ivan Duque. À partir de l’auto-proclamation de Guaidó, Pacheco « a officialisé » le gel des actifs en relation avec MONOMEROS. En 2020, MONÓMEROS a signé un contrat de 6 600 000 $ avec Unión Temporal Génesis, une société entre Norpack SAS et Freja Colombia SAS. Pacheco est la patron de Freja.

Quand MONÓMEROS est passé aux mains du clan Guaido en 2019, Alberto Calderon Berti a salué la mesure du Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers (OFAC) qui a accordé la licence à la filiale de PEQUIVEN pour qu'elle opère sans restrictions et bénéficie de l'exemption accordée aux « opérations humanitaires au Venezuela. » Quelques mois plus tard, Calderon Berti a critiqué les illégalités financières et l'ingérence des partis politiques de l'opposition dans l’entreprise.

MONÓMEROS a signé des contrats avec des entreprises du lobby uribiste dont le groupe d’entreprises Daabon. Sur la relation des entreprises de tendance uribiste avec MONÓMEROS, la journaliste colombienne Maria Jimena Duzán a donné d'autres détails sur le site Cambio.

En 2020 et 2021 l‘Inspection des Sociétés de Colombie qui est chargée de l'inspection, de la surveillance et du contrôle des sociétés commerciales a pris le contrôle de MONÓMEROS pour réviser la situation administrative et économique de l’entreprise. Après la dernière inspection en septembre 2021, l'amie de Leopoldo Lopez et de Jorge Pacheco, Carmen Elisa Hernández, a renoncé à la présidence de la direction ad hoc de MONÓMEROS.Hernández a dit cela en novembre de cette année, une des si nombreuses contradictions faites à partir de MONÓMEROS pour les poches de la famille Lopez.

Le plan du Gouvernement de Duque était que la transnationale Nitron Group, par l’intermédiaire de sa filiale en Colombia, Nitrofert, une entreprise concurrente de MONÓMEROS, prenne ce qu'il restait de la filiale vénézuélienne. Il faut souligner que Jorge Pacheco fait partie de la direction de Nitrofert.

L'état actuel de l'entreprise est en train d'être diagnostiqué. Le président de PEQUIVEN, Pedro Tellechea, a rencontré les travailleurs de MONÓMEROS pour connaître la situation actuelle.

Le travailleur de MONÓMEROS William Ortega explique que l'entreprise a pris deux ans de retard suite à la gestion irresponsable. On se souvient qu'en 2021, à cause de l'absence de maintenance, l'entreprise avait été paralysée, ce qui avait causé des pertes de 11 000 000 de dollars.

Ortega a indiqué que le soutien économique a manqué pour conserver ce complexe industriel et que mettre en marche MONÓMEROS n'a jamais intéressé le groupe ad hoc. Ils avaient même une licence de l’OFAC qui rendait normales les opérations propres à une entreprise bloquée par des mesures coercitives étasuniennes mais l'argent n'est jamais arrivé parce que, évidemment, il est passé dans les mains des différents centres d’attaque financiers de Leopoldo López qui contrôlaient l’entreprise.

Il s'agissait d'amener MONÓMEROS à l'effondrement grâce au pillage pour enfin pouvoir la privatiser.

Le président Gustavo Pétro disait en août: « MONÓMEROS est une entreprise affectée, presque brisée, il faut voir comment on peut la relancer techniquement » et récemment, il indiquait: « Aujourd'hui, nous importons (la Colombie) des fertilisant au triple du prix. »

Avec l’uribisme et les plans de privatisation, la route que le Gouvernement de Carlos Lleras Restrepo avait tenté d'ouvrir en Colombie avec l'initiative politico-économique d'industrialisation par substitution des importations (ISI) dans les années 60 s'est estompée. A partir de là est née Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. pour mettre en place un modèle industriel de substitution des importations de fertilisants et de sel de sodium.

La veille de la réouverture de la frontière entre le Venezuela et la Colombie, la récupération de MONÓMEROS est un autre grand pas destiné à créer une nouvelle feuille de route de rétablissement et de mise en marche de l'entreprise et cela marque une limite importante dans la nouvelle ère des relations binationales.

De plus, cela se produit dans le contexte de la crise ukrainienne et de l'agression financière contre la Russie qui affecte considérablement les échanges de fertilisant au niveau mondial. Ainsi, MONÓMEROS pourrait calmer ces eaux en Colombie et au Venezuela à moyen terme.

Même si le retour de MONÓMEROS à la légalité montre un panorama optimiste dans la sphère de la pétrochimie, il y a des obstacles d’ingérence qui continuent d'entourer cette affaire étant donné que MONÓMEROS est à nouveau aux mains de l'État vénézuélien (comme depuis 2006). Les États-Unis pourraient imposer à nouveau des mesures coercitives à cette entreprise en torpillant ses dynamiques propres aussi bien concernant les procédures que commerciales, la Colombie étant un pays qui se trouve dans l'orbite d'influence étasunienne et cela pourrait ralentir mais pas arrêter le rétablissement de l’entreprise.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/09/24/venezuela-viaje-al-fondo-de-los-crimenes-en-monomeros/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/09/venezuela-voyage-au-fond-des-crimes-a-monomeros.html