Amérique latine: Blinken et Almagro continuent à vouloir détruire Cuba, le Venezuela et le Nicaragua

Le secrétaire d'état des États-Unis s'est rendu au Pérou où se déroule l'assemblée générale de l'Organisation des Etats Américains pour lancer un appel à laisser de côté les idéologies et à défendre la démocratie.

Antony Blinken a averti qu'il y a de plus en plus de dirigeants antidémocratiques dans la région et a demandé aux assistants de condamner sans ambiguïté des régimes autoritaires comme ceux du Nicaragua, de Cuba et du Venezuela.

« Nous voyons de plus en plus de dirigeants qui prennent des mesures antidémocratique sous prétexte qu'ils ont le soutien du peuple, » a-t-il déclaré lors de l'assemblée générale de l’OEA qui a eu leu à Lima mais il n'a cité personne directement.

Le chef de la diplomatie étasunienne a pris comme exemple l'approbation de lois qui prolongent les mandats des présidents ou qui permettent de poursuivre des juges. Et il a affirmé que les États-Unis travailleront avec leurs partenaires, aussi bien des Gouvernements que des organisations de la société civile, pour dénoncer ces abus.

" je veux être très clair : il ne s'agit pas de choisir entre la gauche et la droite ou entre les progressiste et les conservateurs, il s'agit de nous engager envers la démocratie au-dessus des idéologies et des partis. »

Il a profité de son intervention pour annoncer une nouvelle aide humanitaire:

« 240 000 000 de dollars pour une nouvelle aide humanitaire au niveau bilatéral et régional pour aider à satisfaire les besoins des réfugiés et des migrants sur tout notre hémisphère, y compris la fourniture de services de santé, de refuge, d'éducation et d'assistance juridique, » a-t-il annoncé.

Blinken a félicité l’OEA pour avoir expulsé il y a quelques mois la Russie qui était membre observateur de l'organisme et il a signalé qu'il est crucial que tous les pays condamnent les « référendums frauduleux » d'annexion à la Russie de quatre provinces de l’est de l’Ukraine.

Après sa réunion avec le président du Pérou, Pedro Castillo, avec qui il a abordé la crise des engrais qui frappe l'agriculture péruvienne, le chef de la diplomatie étasunienne a accusé la Russie d'avoir « exacerbé » le problème du mauvais approvisionnement avec l'invasion de l'Ukraine. Le Pérou a remercié les États-Unis pour leur contribution à la lutte contre la pandémie et le trafic de drogue.

