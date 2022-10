Amérique latine: Déclaration des chanceliers de la CELAC

Nous, les ministres des Relations Extérieures de la Communauté des Etats Latino-américains et Caribéens (CELAC), réunis à Buenos Aires le 26 octobre 2022 pour évaluer le rapport sur les activités du calendrier établi dans le plan d'action de la présidence tournante, renforcer l'engagement envers l'unité et l'intégration de la région, poursuivre le dialogue sur le renforcement institutionnel du mécanisme et approfondir le débat sur l'avenir de l'intégration et sur les stratégies de relations extérieures :

Confirmons que la CELAC est le seul mécanisme de dialogue et de concertation qui regroupe les 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes et représente la plus haute expression de la volonté d'unité dans la diversité sur la base d’un ordre du jour commun de bien-être, de paix et de sécurité pour les peuples pour renforcer la communauté latino américaine et caribéenne.

Soulignons que l'Amérique latine et les Caraïbes sont une zone de paix proclamée officiellement au IIe sommet de la CELAC qui a eu lieu à La Havane en janvier 2014 et une zone libre d'armes nucléaires, qui défend la résolution pacifique des controverses dans la région et dans le monde ainsi que la validité d'un système basé sur les relations d'amitié et de coopération entre nous et avec les autres régions et les autres pays sur des bases réciproques pour déterrer pour toujours d'utilisation et la menace de l'usage de la force.

Déclarons que l'ordre du jour de la CELAC vise aussi bien la concertation politique que le fait de surmonter la pauvreté et des inégalités dans la région grâce à l'intégration sociale, économique, productive, culturelle et environnemental au moyen de politiques transversales qui visent l'équité dans la perspective de genre.

Avons proposé la réalisation d'une réunion des ministre de l'économie et des finances pour concevoir un ordre du jour commun de l'Amérique latine et des Caraïbes qui puisse répondre à la crise économique mondiale actuelle.

Réaffirmerons que la priorité dans la région est donnée à la récupération sociale, économique et productive en mettant la science, la technologie et l'innovation au service du développement soutenable. Avons également été d'accord sur le fait que l'augmentation du pouvoir des femmes et des filles est nécessaire pour obtenir des sociétés plus justes et inclusives et avons considéré d'éducation et la culture comme des moteurs essentiels du progrès basé sur le travail et la justice sociale.

Avons été d'accord sur le fait que les effets de la pandémie de COVID–19 ont rendu hautement vulnérables les pays d'Amérique latine et des Caraïbes avec des niveaux alarmant de pauvreté, d'endettement, d'inégalités sociales, d'illégalité du travail, de dégradation environnementale, d'inégalités de genre et de discrimination raciale, entre autres. Cela, ajouté à la situation complexe que traverse le monde, oblige la région à faire un effort supplémentaire pour garantir la sécurité alimentaire, énergétique, l'accès universel à la santé et la soutenabilité environnementale.

Nous sommes engagés à mettre en place des actions gouvernementales qui placent la personne au centre des politiques de santé et de résilience, de l'intégration et de la prestation des services de santé comprenant les services de santé physique et mentale en tenant compte des besoins particuliers des groupes en situation de vulnérabilité ou traditionnellement discriminés.

Ratifions notre soutien à la mise en place du plan d'autosuffisance sanitaire pour l'Amérique latine et les Caraïbes élaboré par la CEPAL et approuvé à l'unanimité au sixième sommet des chefs d'État et de Gouvernement à Mexico en 2021.

Exprimons notre inquiétude face aux défis permanents et aux menaces que continue de représenter le COVID–19 et les besoins alimentaires et avons convenu d'entreprendre des actions effectives pour renforcer les chaînes de fourniture d'aliments et garantir la sécurité alimentaire dans la région en soutenant le développement agricole et rural.

Avons souligné l'importance d'avancer dans des politiques destinées à aborder le problème mondial des drogues avec un point de vue de santé publique, avec des alternatives socio-économiques soutenables et différenciées face à la criminalité. Et, par conséquent, de renforcer un point de vue intégré, multidisciplinaire, équilibré, soutenable, large, respectueux des droits de l'homme et basé sur la preuve scientifique avec des mesures qui se renforcent mutuellement face à la complexité du problème des drogues dans la région et d’unir nos efforts pour nous occuper des menaces, des risques et des vulnérabilités provoqués.

Avons exprimé notre inquiétude concernant les impacts du changement climatique, en particulier pour les petits Etats insulaires en développement de la région, les pays sans littoral maritime et les nations de l'isthme centraméricain et avons réaffirmé les 3 principes fondamentaux de la déclaration de Rio sur l’environnement, le développement et « l'avenir que nous souhaitons » en mettant l'accent sur les engagements politiques obtenus et les moyens de les mettre en œuvre.

Avons encouragé les Etats à avancer de façon fructueuse dans les processus de négociation à venir, en particulier dans la future conférence des membres de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique à Sharm El-Sheikh, Égypte, sur la ligne du principe de responsabilité commune mais différenciée, à plaider pour la nécessité d'avoir des mécanismes de financement adéquats et de renouveler l'engagement des Etats envers les objectifs fixés dans l'accord de Paris, en particulier en matière de moyens de mise en place, de réduction, d'adaptation, des pertes et de dommages.

Avons pris note de la valeur pour la région du processus de négociations qu’engagera le comité de négociation intergouvernemental pour « développer un instrument international judiciairement contraignant sur la contamination plastique, y compris dans le milieu marin.

Avons réaffirmé l'importance de renforcer le fonds d'adaptation climatique et la réponse intégrale aux désastres naturels de la CELAC créé par les pays signataires de l'accord de contribution volontaire grâce à des apports économiques qui a incluent des partenaires extra-régionaux. C'est pourquoi nous avons décidé de doter le fonds d'une nouvelle stimulation destinée à fomenter une vision de développement intégral, résiliant et soutenable qui contribue à renforcer la capacité de réponse aux désastres dans les pays de la région.

Avons décidé de développer l'évaluation de projets d'interconnexion électrique régionale en stimulant l'intégration de sources renouvelables à partir de la génération et de l'efficacité énergétique dans la transmission et la distribution de l'énergie en Amérique latine et dans les Caraïbes dans le but de stimuler le renforcement de la connectivité régionale.

Avons souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération sud-sud et triangulaire en tant que véhicule des politiques étrangères des pays pour la mobilisation des connaissances, des bonnes pratiques et pour fomenter des alliances stratégiques qui permettent de rendre effective la réactivation et la préparation pour de futures situations de crise mondiale.

Avons souligné le point de vue multidimensionnel des objectifs de développement soutenable (ODS) et des nouveaux défis internationaux du développement qui demandent un meilleur équilibre dans la réponse entre les composants domestiques et internationaux des politiques publiques et avons affirmé que plusieurs aspects du système international de coopération devront être réformés pour les rendre conformes aux changements survenus sur la scène internationale.

Avons signalé la nécessité de dépasser le cadre de travail propre à la traditionnelle Aide Officielle au Développement (AOD). Avons à nouveau exprimé notre préoccupation pour les difficultés qu'affrontent les pays à revenu moyen et haut qui ont été exclus des flux de financement pour le développement étant donné que leur réalité nationale indique que des brèche structurelles persistent dans le bien-être économique de leur société. Nous sommes engagés à réfléchir sur les défis qu'affrontent les pays qui passent d'une catégorie de revenus à une autre, sur les faiblesses de la classification actuelle des pays basée exclusivement sur les revenus et la nécessité de redéfinir les instruments et les cadres de la coopération pour le développement pour soutenir les pays dans cette transition.

Avons réaffirmé notre engagement envers la construction d'un ordre international plus juste, inclusif, équitable et harmonieux, basé sur le respect du droit international, du multilatéralisme et sur les principes et les buts de la Charte des Nations Unies parmi lesquelles l'égalité souveraine des Etats, la coopération internationale pour le développement, le respect de l'intégrité territoriale et la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats.

Avons renouvelé notre engagement envers le renforcement de la démocratie, le respect des droits de l'homme et la défense de la souveraineté sans menaces, sans agressions et sans mesures coercitives unilatérales contraires au droit international, dans un environnement de paix, de stabilité et de justice.

Avons appelé à nouveau l'Assemblée Générale des Nations unies à mettre fin au blocus économique, commercial et financier de Cuba qui, en plus d'être contraire au droit international, cause de graves dommages au bien-être du peuple cubain. De même, avons réaffirmé notre rejet des listes et des qualifications unilatérales qui affectent des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. À ce sujet, avons demandé l'exclusion de Cuba de la liste unilatérale des pays qui soi-disant patronnent le terrorisme international. Avons reconnu l'importance de renforcer la coopération mutuelle aussi bien des Etats que des sociétés pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et pour réduire et prévenir la violence provenant du délit et de la délinquance transnational organisée. C'est pourquoi nous nous sommes à nouveau engagés à promouvoir la coopération policière et judiciaire et à renforcer les mécanismes de coopération Inter-agences en matière de sécurité intérieure y compris dans les affaires de sécurité digitale, de conformité avec les obligations internationales prises et avec l'ordre juridique de chaque pays.

Avons remarqué l'importance de promouvoir la culture et les industries créatives comme objectif de développement dans le calendrier 2030, en unissant nos efforts pour renforcer l'intégration régionale entre les pays d'Amérique latine et des Caraïbes à partir des cultures et des arts en soutenant les processus de formation artistique et culturelle et les artistes professionnels pour que les enfants et les adolescents connaissent et s'approprient les traditions et les savoirs et soient des moyens de préservation et de transmission des connaissances ancestrales et de la mémoire, ainsi que leurs propres innovations culturelles pour les générations futures.

Avons mis en avant le lancement régional de la Décennie Internationale des Langues Indigènes 2022–2032 qui a eu lieu le 9 août 2022, un espace dans lequel les Etats ont exprimé leur volonté de poursuivre leurs efforts pour continuer à travailler pour la promotion et la protection des droits des peuples indigènes en Amérique latine et dans les Caraïbes dans le cadre de la résolution 74/135 de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui proclame la période 2022–2032 comme la Décennie Internationale des Langues Indigènes. Avons également salué la création de l'institut lbéro-américain des langues indigènes.

Avons décidé de renforcer la promotion et la protection des droits des peuples afro-descendants de la région et avons réaffirmé notre soutien au travail du groupe de travail des afro-descendants de la CELAC en faveur de la réparation sociale, culturelle, économique et politique des descendants des victimes de la traite transatlantique des esclaves.

Avons réaffirmé notre engagement envers la promotion d'une migration sûre, ordonnée et légale dans le stricte respect des droits de l'homme et des principes de solidarité et de responsabilité partagée. Avons donc exprimé la nécessité de s'occuper des causes multidimensionnelles de la migration et de combattre les délits de traite de personnes et de trafic illicite de migrants dans une perspective humanitaire et de coopération régionale et transnationale en encourageant la cohésion sociale et en cherchant l'intégration des migrants ainsi que l'assistance aux communautés d’accueil.

Avons reconnu la présidence tournante de l'Argentine pour avoir repris la pratique de la CELAC d'intervenir et de présenter des initiatives conjointes et consensuelles aux Nations unies et dans d'autres forums multilatéraux, ce qui renforce la région et contribue à ce que ses légitimes intérêts soient dûment pris en considération.

28. Avons exprimé notre satisfaction pour avoir promu l'élargissement et le renforcement des relations du bloc avec des organismes régionaux et sous régionaux et leur reconnaissance de l'expérience de ceux qui travaillent pour la région. De même, nous nous sommes félicités des avancées obtenues en matière de renforcement du dialogue politique avec les partenaires extra-régionaux parmi lesquels l'Union Européenne, la Chine, l'Inde, l'Union Africaine et l’ASEAN en affirmant la CELAC comme un important porte-parole de l'Amérique latine et des Caraïbes face a la communauté internationale.

29. Avons salué le rétablissement après plus de 4 ans du dialogue entre tous les membres de la CELAC et l'Union Européenne qui permettra de relancer l'échange entre les deux blocs et de récupérer les espaces bi-régionaux de coopération au plus haut niveau pour approfondir leur association stratégique.

30. Avons mis en valeur la réalisation du séminaire international CELAC–CAF « Amérique latine et Caraïbes : L’unité dans la diversité » en août 2022 en présence d’éminentes personnalités politiques et du monde enseignant en tant que forum pour la réflexion conjointe sur les défis et les projections de l'intégration latino américaine et caribéenne.

31. Avons souligné l'amplitude et la profondeur des thématiques abordés dans le plan de travail de la CELAC 2022 soutenu par la présidence tournante argentine grâce à 60 activités basées sur 15 axes d'action qui ont été décidées par tous les membres.

32. Avons réaffirmé ce qui est dit dans la « déclaration spéciale de la CELAC sur la nécessité d'apporter un soutien à la république d’Haïti pour ses implication dans la paix et la sécurité de la région » adoptée le 19 septembre 2022. Avons réaffirmé notre profonde inquiétude pour la détérioration progressive de la situation de la sécurité publique humanitaire dans la république d'Haïti tout en reconnaissant la nécessité d'atteindre des consensus régionaux et extra-régionaux qui, avec l’assistance et la participation d’Haïti permettraient de lui apporter un soutien pour affronter la prolifération du crime organisé, combattre le trafic illégal d'armes et renforcer la sécurité des citoyens. Avons également souligné les efforts sous-régionaux, régionaux et internationaux d'accompagnement du processus de dialogue entre le Gouvernement, les différents partis politiques et les institutions de la société haïtienne pour tracer une feuille de route qui lui permette de sortir de la crise complexe qui les frappe.

33. Avons réaffirmé, pour le 40e anniversaire de la résolution en 37/9 de l'Assemblée Générale des Nations unies, notre soutien le plus ferme au droit légitime de la République Argentine dans le différend de souveraineté sur les îles Malouines, Georgia du Sud et Sandwich du sud et les espaces maritimes qui les entourent et l'intérêt permanent des pays de la région en ce que les Gouvernements de la République Argentine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord renouent les négociations pour trouver, le plus rapidement possible, une solution pacifique et définitive à ce différend conformément à la résolution 2065 (XX) de l'Assemblée Générale des Nations unies et d'autres pertinentes ainsi qu’aux résolutions de l'Organisation des Etats Américains (OEA) comme cela a été exprimé dans des déclarations antérieures du Groupe de Rio et du Sommet d'Amérique latine et des Caraïbes (CALC) et en particulier lors du Sommet de l'Unité qui a eu lieu à Rivière Maya, Mexique, le 23 février 2010, qui fait partie du patrimoine historique de la CELAC.

34. Enfin, nous avons remercié le Gouvernement argentin pour avoir convoqué la réunion ministérielle qui a permis de confirmer l'initiative politique de la région, d'unifier la pluralité de points de vue en une seule voix régionale, de renforcer et de réaffirmer l'engagement irréfutable envers le processus d'intégration régionale.

