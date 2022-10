Amérique Latine: L’Union Européenne souhaite renouveler ses liens avec la CELAC

Buenos Aires, 27 octobre (Prensa Latina) Le haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, a plaidé aujourd’hui pour le renouveau des liens entre ce bloc et la Communauté des États latino-américains et caribéens (Celac).

Lors du troisième Sommet des ministres des Affaires étrangères des deux organisations, Borrell s’est félicité de la présence en Argentine de représentants de près de 60 pays et a appelé au renforcement des liens interrégionaux pour faire face à la crise économique, énergétique et alimentaire.

Nous nous dirigeons vers une récession mondiale et la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030 sera plus difficile. Pour faire face à cette situation, nous devons nous coordonner et nous soutenir mutuellement, car ensemble, nous serons plus capables, a-t-il déclaré.

Le but de cette rencontre est de renouveler notre partenariat et de le mettre au service de la paix dans le monde. Nous espérons qu’au cours du second semestre de l’année prochaine, nous pourrons tenir un sommet pour renforcer ce processus, a-t-il ajouté.

Il a également souligné la nécessité d’intensifier le dialogue politique au niveau des chefs d’État et de gouvernement, de moderniser et d’achever le réseau d’accords commerciaux, de collaborer à la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme, et rechercher des partenariats autour du développement numérique et économique, ainsi que de la lutte contre les inégalités et le changement climatique.

