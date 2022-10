Amérique latine:  Les États-Unis envoient Blinken parler avec Boric, Castillo, Almagro et Pétro

Le secrétaire d'État des États-Unis Anthony Blinken réalisera une visite dans trois pays latino-américains pour rencontrer des dirigeants de gauche.

Le chef de la diplomatie étasunienne fera lundi un voyage d'une semaine (du 3 au 7 octobre) au Chili, en Colombie et au Pérou pour exprimer l'engagement des États-Unis envers la région et rencontrer les nouveaux dirigeants de gauche qui sont arrivés au pouvoir.

Selon l'ingérence d'information britannique Reuters, Blinken fait ce voyage au moment où les États-Unis sont préoccupé par le fait que leur désintérêt pour cette zone a permis à la Chine d'obtenir des bénéfices économiques.

Il participera à une réunion avec les chanceliers latino-américains et discutera des défis qu'affronte l'Amérique latine comme la migration, le trafic de drogue, la crise sanitaire après la pandémie et la situation du Venezuela, entre autres.

Selon les autorités nord-américaines, les États-Unis ont besoin de montrer à leurs voisins du Sud qu'ils sont encore une priorité politique pour Washington bien qu’ils soient focalisés sur des questions géopolitique importante comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les tensions entre la Chine et Taïwan.

Lundi, la première destination de Blinken sera la Colombie et là il rencontrera le progressiste Gustavo Pétro qui considère comme un échec la guerre contre le trafic de drogue organisée par les États-Unis et demande un nouveau point de vue à ce sujet.

Mercredi, il se rendra au Chili et rencontrera le chef de l'État, Gabriel Boric, de plus en plus discrédité.

Ensuite, il se rendra au Pérou pour participer à l'assemblée générale annuelle de l'organisation des états américains (OEA) et là, il rencontrera le secrétaire général du bloc régional Luis Almagro alors que l'organisation a émis une résolution contre la Russie à cause de ses opérations spéciales en Ukraine en mars. Washington tentera de faire approuver une autre résolution contre la Russie au sein de cette entité.

A Lima, il rencontrera jeudi le président Pedro Castillo et de hauts fonctionnaires du pays pour parler de la sécurité régionale et du développement économique.

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/03/544783/

