Bolivie : La Bolivie sera un exportateur industriel de lithium

La Havane, 16 oct. (RHC)- Le vice-ministre bolivien de l'Énergie, Alvaro Arnez, a assuré ce dimanche qu'avec la production de 15 000 tonnes d'une nouvelle usine de carbonate de lithium, la Bolivie deviendra un exportateur industriel de ce minéral (sic!).

"Nous espérons que jusqu'en 2024 ou 2025, nous continuerons à avoir ces prix élevés", a-t-il déclaré, faisant référence au fait qu'actuellement, une tonne de ce produit rapporte un revenu compris entre 60 000 et 70 000 dollars, un indicateur qu'il a qualifié de prometteur.

Alvaro Arnez a souligné dans des déclarations à l'agence d'information bolivienne que ce "prix attendu" est maintenu dans le port de Shanghai, une référence internationale pour la valeur du lithium, car la Chine est actuellement l'un des plus grands importateurs de ce minéral (sic!) .

Au début de ce mois, le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Franklin Molina, a indiqué que le gouvernement national envisageait de construire au moins deux usines d'extraction directe de lithium, d'une capacité de 25 000 tonnes chacune, afin d'industrialiser cette source de revenus.

Il a ajouté qu'avec ces deux usines, plus l'usine industrielle de carbonate de lithium, Yacimientos de Litio Boliviano, (Gisements de Lithium Boliviens) prévoit de produire 40 000 tonnes de ce produit d'ici 2025, et qu'avec la vente de ce volume, elle espère générer environ 2 milliards de dollars par an pour la Bolivie.

"C'est la projection que nous avons et c'est l'importance du travail que YLB réalise en ce moment, pour être un pilier important de l'économie nationale", a déclaré le président exécutif de la corporation, Carlos Ramos, dans des déclarations au réseau Patria Nueva.

Carlos Ramos a affirmé que le gouvernement national, par l'intermédiaire d'YLB, entreprend ces projets d'industrialisation sur la base du critère selon lequel la Bolivie possède les plus grandes réserves mondiales de ce minéral, (sic!) qui s'élèvent à 21 millions de tonnes dans les salines d'Uyuni, au sud de l’Altiplano.

Le carbonate de lithium, rappelons-le, est un composé chimique fondamental dans la fabrication des batteries, dont la demande sur le marché mondial ainsi que celle d'autres dérivés du minéral se multiplient avec la production de véhicules électriques.

Source: Prensa Latina

