Bolivie: Le comité civique de Santa Cruz rejette les négociations avec le Gouvernement

La Havane, 22 oct. (RHC)- Le président du Comité civique Pro Santa Cruz, Romulo Calvo, a rejeté l'invitation du gouvernement bolivien à la table de dialogue et assuré que la grève illimitée débuterait à minuit le 22 octobre.

"Nous avons le mandat d'un conseil auquel plus d'un million de personnes ont participé, et nous ne parlerons que lorsqu'ils apporteront un document disant que le recensement de la population et du logement aura lieu en 2023", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse depuis son domicile, où il reste assigné à résidence.

Accompagné de Vicente Cuéllar, recteur de l'université autonome Gabriel René Moreno, Romulo Calvo a insisté sur le fait que l'invitation reçue de la ministre de la Présidence, María Nela Prada, à entamer le dialogue ce vendredi à 22h00 heure locale était inacceptable car elle n'incluait pas l'abrogation du décret suprême qui fixe le recensement à 2024.

Le texte adressé par Maria Nela Prada au recteur Cuellar demande que des pourparlers commencent à Santa Cruz dans le but de parvenir à des accords pour éviter le début de la grève.

La ministre a souligné que le gouvernement bolivien s'efforce de répondre à la principale préoccupation de la population de Santa Cruz, qui a trait aux ressources économiques, sans perdre la qualité technique de l'ensemble du processus de recensement fondé sur les normes internationales.

Auparavant, la ministre avait donné une conférence de presse au cours de laquelle elle avait indiqué que le président, Luis Arce, avait donné des instructions au gouvernement pour qu'il opte pour le dialogue plutôt que pour la confrontation afin de réaliser un recensement consensuel, fondé sur des critères techniques et scientifiques.

Dans ce sens, la proposition du gouvernement prévoit de réaliser l'enquête de recensement en avril 2024 et, six mois plus tard, en octobre, sur la base des résultats préliminaires, d'organiser la redistribution des ressources économiques destinées au développement régional et national.

NOTE de Bolivar Infos:

1 Le « ministre de la Présidence », en Bolivie, c’est le ministre de l’Intérieur.

