Bolivie: Le Gouvernement présente une nouvelle proposition pour le recensement national

Selon la vice-ministre de la Communication, Gabriela Alcón, l’objectif de cette proposition est de « garantir un recensement de la qualité et la rigueur technique ».

Au milieu de la tension croissante dans le département de Santa Cruz, après que des secteurs de droite aient décrété une grève pour faire pression sur les autorités boliviennes pour qu'elles changent la date du recensement national, le Gouvernement a présenté mardi une nouvelle proposition.

Face à l’échec des négociations entre le gouvernement et les secteurs d’opposition au chômage, il est envisagé de déléguer à un représentant des universités publiques du pays et à des organismes internationaux la mission d’établir la date définitive du recensement de la population et du logement.

Selon la vice-ministre de la Communication, Gabriela Alcón, l'objectif de cette proposition est d "assurer un recensement de qualité, avec la rigueur technique" qui permette à "toute la population d'être prise en compte".

« Quelle est la proposition du Gouvernement ? Une nouvelle réglementation qui nous permette de définir la date du recensement, mais grâce à des tables techniques sur lesquelles travaillent les universités et les organismes internationaux", a déclaré Alcón à Radio Panamericana.

Elle a déclaré que cette instance devait définir la date appropriée pour mener à bien l'enquête nationale, que ce soit en novembre ou décembre 2023, ou au premier trimestre de l'année 2024.

Pour sa part, le président Luis Arce a appelé tous les secteurs de l'État plurinational à discuter dans un forum national de la question du recensement afin de trouver une solution consensuelle à l’obstination des comités civiques à Santa Cruz.

"En réaffirmant notre vocation démocratique à la recherche de solutions, nous avons convoqué les gouverneurs, les maires, les autorités des autonomies indigènes originaires paysannes, la région autonome du Chaco et les recteurs du système public, à la rencontre plurinationale pour un recensement avec consensus", a publié le chef de l'État sur son compte Facebook.

Selon lui, la rencontre aura lieu le vendredi 28 octobre à Cochabamba, en recueillant la proposition des organisations syndicales, sociales, des secteurs économiques et productifs, des nations indigènes originaires, des professionnels, des universitaires et des personnes handicapées, réunies à Santa Cruz.

Dans le cadre de ce nouveau mouvement du Gouvernement bolivien, des affrontements ont été signalés à Santa Cruz entre ceux qui soutiennent la réalisation du recensement pour 2024, comme le proposent les autorités centrales, et les opposants, soutenus par des groupes de droite.

Les affrontements entre les deux camps ont duré jusqu'à 06H00 (heure locale) ce mardi jusqu'à ce qu'un contingent de police arrive sur les lieux et appréhende trois personnes accusées d'avoir provoqué des troubles et des vols à ce point de blocage.

En ce quatrième jour de grève à Santa Cruz, le Comité civique a indiqué que l’ouverture des marchés et les supermarchés sera autorisés jusqu'à 11h00 pour que la population se réapprovisionne.

Ce qu’on appelle le Comité inter-institutionnel, soutenu par le gouverneur de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, exige que le recensement ait lieu en 2023, raison pour laquelle il a arrêté les activités dans l'entité, une action rejetée par la population et les groupes politiques.

Camacho, à la tête de ce qu’on appelle la grève civique, a quitté la table de dialogue et a confirmé qu'il ne négocierait que lorsque le Gouvernement aurait abrogé le décret suprême 4760, qui fixe le recensement en 2024.

Pour l'analyste économique Martín Moreira, le discours des autorités de Santa Cruz "prend" le recensement de la population et du logement comme arme pour déstabiliser l'économie du pays.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol:

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-censo-propuesta-paro-santa-cruz-20221025-0018.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/bolivie-le-gouvernement-presente-une-nouvelle-proposition-pour-le-recensement-national.html