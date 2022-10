Bolivie: Le MAS déclare la « l'état d'urgence » face a la conspiration contre le Gouvernement d’Arce

Lors de la réunion élargie du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) en présence de l'ancien président Evo Morales, on a déclaré « l'état d'urgence » face à la nouvelle coordination de la droite et à la conspiration contre le Gouvernement « démocratiquement élu » du président Luis Arce.

On a aussi décidé d'inviter le président Arce et le vice-président David Choquehuanca à une réunion avec le MAS et le Pacte de l'Unité à laquelle participeront des secteurs sociaux pour « traiter de problèmes intérieurs et réaliser une lecture politique conjointe pour affronter la droite. »

La réunion de cette rencontre du MAS à laquelle ont participé des dirigeants du parti en fonction au Gouvernement et différents secteurs sociaux a eu lieu dans la ville de Cochabamba.

« Face aux actions de re-coordination de la droite putschiste antidémocratique dont les acteurs continuent impunément à conspirer contre le Gouvernement démocratiquement élu, nous nous déclarons en état d’urgence pour défendre la Patrie, » dis le point deux de la résolution de la réunion élargie.

Cette position a été prise au moment où les groupes radicaux de Santa Cruz dirigés par le gouverneur Fernando Camacho, le dirigeant civique Rómulo Calvo et le recteur de l’Université Autonome Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, p argent sur une grève générale et refusent le dialogue pour expliquer leur proposition d’avancer la date du recensement. Ils ont aussi invité Arce et Choquehuanca à une réunion.

