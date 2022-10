Brésil: Fermeture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont fermé après les élections générales de ce dimanche qualifiées par le président du tribunal électoral (TSE) Alexandre de Moraes, comme propres, transparentes et sûres. Il a souligner la grande influence des électeurs.

Bien que le délai établi par la loi soit achevé, les bureaux de vote dans lesquels des personnes attendent encore pour exercer leur droit de vote resteront ouverts. Plus 256 000 000 d'électeurs brésiliens ont été convoqués. « La justice électorale réaffirme son pole d'instrument constitutionnel pour l'exercice sûr et transparent des élections démocratiques et le respect de la volonté du peuple, » a-t-il ajouté.

« Je dis toujours que nous sommes l'une des quatre démocraties les plus grandes du monde et que nous avons un système électoral très efficace, ce qui permet d'avoir les résultats des élections le même jour, » a-t-il indiqué.

Lors d'une conférence de presse, de Moraes a souligné le bon comportement de l'électorat. « Nous avons noté un climat calme mais des interférences arrivent dans toutes les élections et c'est normal. Le calme s'est maintenu dans tous les états, » a-t-il précisé.

« Nous allons compter les voix aujourd'hui et nous allons divulguer les résultats aujourd'hui. Les électeurs vont connaître les résultats aujourd'hui, » a-t-il noté.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h heure locale (11 heure GMT) et ont fermé à 17h (20 heures GMT). Quelques 156 400 000 électeurs ont été convoqués pour élire le président, le 27 gouverneurs, les 583 députés, un tiers du Sénat et remplacer les représentants des assemblées législatives.

L'ancien président Luis Inacio Lula da Silva a voté à Sao Bernardo do Campoune , la ville de la région métropolitaine de Sao Paulo où a débuté sa carrière politique et il a déclaré que le pays a besoin « de retrouver le droit d'être heureux. »

« Le pays a besoin de retrouver le droit d'être heureux. Nous voulons un pays qui vive en paix, avec l'espoir et qui croit en l'avenir, » a déclaré Lula à des journalistes après avoir voté dans une école publique de cette ville à laquelle il est arrivé 13 minutes après l'ouverture des bureaux de vote dans le pays.

Pour sa part, Bolsonaro a voté dans un bureau de vote à la Villa militaire de Rio de Janeiro, vêtue d'une chemisette de sport jaune avec le col vert et le drapeau national sur la poitrine et apparemment, il portait un gilet anti-balles.

" nous sommes calmes (…) les élections se décident aujourd'hui, au premier tour, a dit Bolsonaro dans de brèves déclarations aux journalistes en sortant du bureau de vote.

La Constitution du Brésil stipule que tout citoyen alphabétisé, né dans le pays ou naturalisé, âgé de 18 à 70 ans, est obligé de voter. Les personnes qui ont leur résidence électorale à l'étranger ne peuvent voter que pour les présidentielles.

Quelques 500 000 agents veillent à la sécurité de la journée électorale alors que le port d'armes par les citoyens a été suspendu depuis trois jours jusqu'à lundi.

« La sécurité et la liberté du vote seront assurées en respectant le secret absolu du vote qui est garantie par les urnes électroniques ainsi que le respect de la large liberté de discussion publique civilisée, ce qui éloigne toutes les possibilités de violence ou de pressions, » a dit De Moraes sur une chaîne publique d radio et de télévision.

Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, un second tour aura lieu le 30 octobre entre les deux candidats les mieux placés.

Traduction à Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/brasil-elecciones-presidenciales-20221002-0007.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/bresil-fermeture-des-bureaux-de-vote.html