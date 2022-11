Brésil: Ils ont voulu m'enterrer vivant mais je suis là !

Avec un premier discours qui fut un véritable programme de gouvernement, Lula a enfin fêté avec le peuple qui l’a aidé cette victoire contre Bolsonaro.

« Nous allons vivre une nouvelle époque de paix, d'amour et d'espoir, » a affirmé le dirigeant du Parti des Travailleurs. Il a promis d'en finir avec la faim dans le pays et de protéger de l'Amazonie de la déforestation.

L'ancien président du Brésil Luis Inacio Lula da Silva s'était engagé ce dimanche à « rétablir la paix » au Brésil, dans sa première déclaration après avoir gagné les élections contre le président actuel d'extrême droite Jair Bolsonaro.

« Je suis ici pour gouverner ce pays dans une situation très difficile mais avec l'aide du peuple, nous allons trouver une issue pour que le pays vive à nouveau démocratiquement, » a-t-il affirmé.

« Cette élections a mis face-à-face deux projets de pays différents mais il y a eu un seul vainqueur, le peuple brésilien. Cette victoire et la victoire d’un immense mouvement démocratique qui s'est formé en laissant de côté des intérêts politiques et personnels pour que la démocratie sorte victorieuse. »

« Vivre dans un pays divisé en état de guerre permanent n'intéresse personne. Ce pays a besoin de paix et d’union. Je vais gouverner pour tous les 215 000 000 de Brésiliens, même pour ceux qui n'ont pas voté pour moi. Il n'existe pas 2 Brésil. »

Lula a accusé le président Bolsonaro d'avoir mis en marche la machine de l'État au service de sa réélection et d'avoir répandu la haine dans le pays.

« La majorité du peuple a mis en évidence qu'il souhaite plus de démocratie et pas moins, plus d'inclusion sociale et pas moins, plus de respect et de compréhension entre les Brésiliens et pas moins. Le peuple souhaite plus de liberté, d'égalité et de fraternité dans notre pays. Le peuple veut bien manger, bien vivre, il veut des emplois bien rémunérés, il veut des politiques publiques de qualité, il veut la liberté religieuse et des livres ont lieu d'armes. »

La lutte contre la faim, une priorité de son gouvernement

Lula a rappelé pendant toute sa campagne que le Brésil avait été retiré de la liste de la faim de l'ONU pendant son premier gouvernement (2003–2010) mais qu'actuellement, 33 000 000 de Brésiliens ont faim.

« Nous ne pouvons pas accepter comme une chose normale que des millions de personnes n'aient pas de quoi manger ou qu'elles consomment moins que les calories dont elles ont besoin. »

Il a affirmé qu'il est inconcevable qu'un pays comme le Brésil, qui est l'une des plus grandes puissances agricoles du monde, le troisième producteur d'aliments et le premier de protéines animales « ne puisse garantir que tous les Brésiliens aient tous les jours un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. »

« Ce sera à nouveau l'engagement numéro un de mon gouvernement, » a-t-il affirmé dans son discours de presque 20 minutes qu'il a conclu en affirmant que « combattre la misère est la raison pour laquelle je vivrai jusqu'à à la fin de ma vie. »

Déforestation zéro et message à la communauté internationale

Dans son discours, Lula da Silva a promis également de lutter contre la déforestation de l'Amazonie et a dit qu'il reprendrait le contrôle des activités illégales dans cette région où il encouragera le développement soutenable.

« Le Brésil et la planète ont besoin d'une Amazonie vivante. Un arbre debout vaut plus que la déforestation, le fleuve propre vaut plus que tout l’or extrait avec les eaux contaminées par le mercure. »

Il s'est adressé à la communauté internationale et lui a dit que « le Brésil est de retour » et cessera d'être « un paria. »

Le Brésil est un grand pays et ne peut être relégué au niveau d'un paria où il se trouve actuellement, » a-t-il déclaré après avoir rappelé que sous son mandat précédent ont été créé les BRICS, l'Union Sud-américaine des Nations (UNASUR) et que le MERCOSUR s’était renforcé.

« Les accords commerciaux qui condamnent nos pays au rôle éternel d’exportateurs de produits de base et de matières premières ne nous intéressent pas. Réindustrialisons le Brésil, investissons dans l'économie verte et digitale, soutenons la créativité de nos entrepreneurs. Nous voulons également exporter des connaissances. »

Il n'y a pas de risque de contestation des résultats

Le président du tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil Alexandre de Moraes a révélé dimanche soir qu'il avait appelé personnellement Jair Bolsonaro et Luiz Inácio Lula da Silva pour les féliciter pour ces élections et il estime qu'il n’y a « pas de risque réel » de contestation des résultats.

« Il n'y a pas de risque. Quant aux éventuelles failles, cela fait partie du jeu démocratique, » a-t-il déclaré à la presse.

