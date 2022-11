Brésil : L'élection des gouverneurs

Le PT a eu 4 gouverneurs élus en 2022 comme en 2006, en 1010 et en 2014. En plus des 3 qui ont été élus au premier tour : Fátima Bezerra (RN), Elmano de Freitas (CE) y Rafael Fonteles (PI ) , Jerônimo Rodrigues (BAHIA) a été élu au second tour.

Allié national du PT, le PSB a terminé l'élection avec trois gouverneur. En plus de Carlos Brandão (MA) élu au premier tour, João Azêvedo (PB) et Renato Casagrande (ES) ont été élu au second tour.

Des proches de Lula ont obtenu la victoire au second tour à Alagoas, où Paulo Dantas (MDB) a gagné l’élection.

A Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) a reçu le soutien du PT d'autres parties de gauche pour gagner au second tour contre le bolsonariste Onyx Lorenzoni (PL).

La défaite est la plus dure du bolsonarisme au second tour a été au Mato Grosso du Sud. Allié de premier ordre du président Jair Bolsonaro (PECEL) dans l'état, le candidat Capitão Contar (PRTB) a subi un du revers. Sur 99,87% des bulletins comptés, Eduardo Riedel (PSDB) a été élu gouverneur.

Le PL, partie du Jair Bolsonaro, on a seulement élu Claudio Castro (RJ) le premier tour. Au second tour, seul Jorginho Mello (SC) a obtenu la victoire la plus facile au second tour.

Au total, 12 états ont mis un second tour : Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo et Sergipe.

Sur 96,88% des bulletins comptés, Paulo Dantas (MDB) a été élu à Alagoas avec le soutien de Lula, avec 52,38% des bulletins valides. Ensuite apparaît Rodrigo Cunha (União) avec 47,62% des voix. Actuel gouverneur de l'État, Dantas a été élu indirectement mai. Il est diplômé un administration des entreprises. Député d'État, il a démissionné de sa charge pour devenir gouverneur d’ Alagoas après la démission de Renan Filho (MDB). Aussi était maire de Batalha (AL) pour 2 mandats consécutifs. Ronaldo Lessa (PDT), actuel adjoint au maire de Maceió, sera son adjoint.

Mais la décision à Alagoas peut aller au-delà du second tour car Dantas a été destitué de la charge du gouverneur le 11 octobre par la ministre Laurita Vaz du tribunal supérieur de justice. Le candidat du MDB était sous le coup d'une enquête pour malversation de forme et blanchiment d’argent. Mais lundi dernier (24), le Tribunal Fédéral Suprême (STF) a rendu sa charge à Dantas en alléguant que le STJ n'as pas la compétence pour analyser cette affaire. Le Tribunal Supérieur Electoral (TSE) avait déjà autorisé le candidat à se présenter.

Le gouverneur d’ Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), a été réélu pour un autre mandat. Avec le soutien de Bolsonaro, Lima a disputé le second tour des élections contre le sénateur Eduardo Braga (MDB) qui a été vaincu. Gouverneur depuis 2019, Wilson Lima est journaliste et a présenté, sur une TV locale, le programme allô Amazonas grâce auquel il s'est fait connaître. Il a été élu pour le Palacio Rio Negro en 2018, pour le PSC, mais au mois de mars de cette année, il a rejoint União Brasil.

Jeudi dernier (27) le journal au Globo a révélé que Wilson Lima est sous le coup d'une enquête de la police fédérale pour avoir utilisé 574 000 R$ pour transformer sa maison pendant la pandémie. Cette révélation a secoué la campagne de Lima qui a décidé d'abandonner le débat sur TV Globo le soir du 27 pour le gouvernement d’Amazones. Seul son adversaire, Braga, a été interviewé dans l’émission.

Jerônimo Rodrigues (PT) était le gouverneur de Bayen au second tour. Le candidat du PT, qui est le premier candidat indigène auto-déclaré à obtenir la charge cette charge dans le pays, a vaincu le candidat du ACM Neto (União Brasil), un politicien qui représente l'oligarchie carliste dans la région.

Le gouverneur actuel de Espírito Santo candidat à sa réélection Renato Casagrande (PSB) a été élu au second tour et dirigera l'état pour 4 nouvelles années, de 2023 à 2026. Soutenu par l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva (PT), Casagrande a vaincu l'ancien député fédéral Carlos Manato (PL) allié du président Jair Bolsonaro (PL). Le gouverneur de Espírito Santo s'est considéré mathématiquement réélu à 18h 17 sur 85% des bulletins dépouillé. À ce moment-là, le PSB avait 53,80 % des voix et ne pouvait plus être rattrapé par Carlos Manato (PL) qui avait 46,20 % des voix.

Riedel est un patron agro-industriel, président de la Fédération d'Agriculture et d’Elevage du Mato Grosso du sud (FAMASUL), un syndicat de producteurs ruraux de l'état, pendant six ans. Le capitaine Contar est un ancien soldat de l'armée élu député en 2018 pour le bolsonarisme. Cette année-là, il a décidé de se présenter au poste de gouverneur. Les sondages lui ont été peu favorables jusqu'à ce qu'ils reçoive le soutien officiel de Bolsonaro.

Avec le soutien de Lula, le gouverneur actuel de Paraíba João Azevedo (PSB) a été réélu au second tour après avoir vaincu le député fédéral Pedro Cunha Lima (PSDB). Tu as 90,44 % des bulletins dépouillé, à 18h38, Azevedo avait 52,04 % des voix est été mathématiquement élu.

Cunha Lima n'a pas voulu soutenir le président Jair Bolsonaro (PL) au second tour étant donné que l'état garantissait à Lula un gros écart au premier tour. En 2020, Azevedo a même quitté le PSB pour intégrer Cidadania mais cette année, il est revenu au parti qui fait partie de l'alliance présidentielle de Lula et de l’ancien gouverneur Geraldo Alckmin.

Pour continuer à être compétitif dans l'état, Cunha Lima décidé d'occulter Bolsonaro dans sa campagne. Allié de la famille Cunha Lima, le président actuel a perdu dans toutes les municipalités de l'état. Son père, le sénateur Cássio Cunha Lima (PSDB) est un allié du Gouvernement au congrès. D'autres part, João Azêvedo a le soutien de Lula dans l’État.

Sur 88,1 % des bulletins dépouiller, à 19h10, Raquel Lyra (PSDB) a été élue gouverneur de Pernambuco avec 2 757 782 voix. Elle gouvernera pour la première fois le septième collège électoral le plus important du pays.

La députée Marília Arraes (Solidariedade) a obtenu 1 926 881 voix, c'est-à-dire 41,13 % des bulletins valides. La victoire du candidat du PSDB représente un point d'infection par rapport aux résultats du premier tour.

Le candidat Eduardo Leite (PSDB) a été élu gouverneur du Rio Grande du Sud avec 57,12 % des bulletins valides. Onyx Lorenzoni (PL) est second avec 42,88 % des voix. Jusqu'à présent, 91,35 % des bulletins ont été dépouillés. Les votes blancs atteignent 2,19% et les bulletins nuls 2,9 %. L'abstention est de 18,06 %.

Sur 96,95 % des bulletins dépouiller, le bolsonariste colonel Marcos Rocha (União Brasil), 54 ans, a été réélu gouverneur de Rondônia.

Né à Rio de Janeiro, il est diplômé en analyse de système de données, en administration d'entreprise et en éducation et en Techniques de l’enseignement. Il a eu 38,88 % des voix. Rocha a aussi été secrétaire à la justice de Rondônia. L’administrateur Sérgio Gonçalves (União Brasil), 48 ans, sera son suppléant.

Jorginho Mello (PL) a eu la victoire la plus douce du second tour. Il a vaincu facilement le député fédéral Décio Lima (PT), premier membre du P était arrivé au second tour pour le gouvernement de Santa Caterina. Des données du tribunal supérieur électoral (TS) montrent que le candidat du PL obtenu 70,68 % des voix face au 29,32 % de son adversaire.

Ça a été le seul état dans lequel les partis de Jair Bolsonaro (PL) et de Luiz Inacio Lula da Silva (PT) se sont affrontés directement. Jorginho Mello remplace le gouverneur actuel Carlos Moisés (républicains) qui s’est éloigné du groupe de soutien du président pendant ces dernières années.

Sur 97,53 % des bulletins dépouillé, le candidat Fábio (PSD) a été élu gouverneur de l'état de Sergipe avec 51,84 % des voix. Rogério Carvalho (PT), tenu par Lula, obtenu 48,16 %. Fábio (PSD), 45 ans, a été deux fois député fédéral et a aussi été conseiller pour Aracaju.

Fábio est originaire de la capital de Sergipe, il est diplômé en administration et a déjà occupé des charges de secrétaire municipal au sport et choc acteur de état au travail. Dans cette dépendance, la même partie annoncer le nom du patron Zezinho Sobral (PDT), 57 ans.

Sur presque 93 % des bulletins dépouillés, le candidat de Bolsonaro pour Sao Paulo, Tarcísio de Freitas (républicains), été élu mathématiquement gouverneur de Sao Paulo avec 55,3 % des bulletins valides. Fernando Haddad (PT) a obtenu 44,6 % des voix. Le Il y a 6,75 % de bulletins nuls et 4,01 % de bulletins blancs.

Tarcísio ils fonctionnaires de carrière, il a 47 ans, il est diplômé de l'académie militaire des aigles noirs (AMAN) diplômé en ingénierie de l’institut militaire d’ingénierie. Les élections à Sao Paulo ont été très serrées après que la campagne de Tarcísio de Freitas (républicains) ait tenté de politiser la mort d'un jeune à Paraisópolis, dans la zone sud de la capitale de Sao Paulo.

L’écart, qui était de 10 %, s'est réduit. Un sondage de L’IPEC divulgué samedi dernier (29) a montré Freitas avec 52 % des voix face à Hadad avec 48 %.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

