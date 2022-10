Brésil: Les élections se déroulent normalement

Au cours de cette journée, environ 15 640 000 électeurs ont été convoqués pour élire le président et le vice-président du pays.

Plus de quatre heures après le début des élections du second tour pour élire le nouveau président du Brésil, la journée progresse normalement dans la plupart des États du pays sud-américain, tandis que le Tribunal supérieur électoral (TSE) a signalé des changements dans certaines urnes qui sont tombées en panne.

Dans son premier rapport sur la journée, le TSE a souligné que 926 urnes électroniques sur les 472 000 installées dans les bureaux de vote ont été changés et que le vote progresse plus rapidement que prévu.

Sur le test d'intégrité destiné à vérifier le bon fonctionnement des urnes, plusieurs ont été effectués à Sao Paulo et à Rio de Janeiro.

D'autre part, il y a des plaintes contre la police fédérale qui, dans certains états, a effectué des opérations alors que des instructions ont été données pour qu’on n’arrête personne, sauf en flagrant délit, et il y a aussi des plaintes à propos de la facturation des transports publics alors que dans plus de 400 villes, ils sont gratuits.

Les bureaux de vote du Brésil ont ouvert leurs portes ce dimanche à 08H00 heure locale (11H00 GMT 12 heures, heure française) pour le second tour des élections présidentielles, où l'actuel chef de l'État, Jair Bolsonaro, et l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva s’affrontent.

La fermeture des bureaux de vote dans les 5 570 villes du pays est prévue pour 17H00 (20H00 GMT, 21 heures, heure française). Le vote aura également lieu dans 181 localités à l'étranger.

Au cours de cette journée, de 08H00 heure locale (11H00 GMT) à 17H00 heure locale (20H00 GMT 21 heures, heure française), environ 156 400 000 électeurs sont convoqués pour élire le président et le vice-président du pays, tandis que dans 12 états, on élit aussi le gouverneur au second tour.

Le Tribunal supérieur électoral (TSE) du Brésil a validé pour cette nouvelle journée électorale 472 075 bureaux de vote dans tout le pays.

Jair Bolsonaro a déjà voté ce dimanche et a déclaré que "L'attente est la victoire, nous n'avons que de bonnes nouvelles ces derniers jours. Si Dieu le veut, nous sortirons victorieux ce soir. Ou plutôt, le Brésil va sortir victorieux ce soir".



Bolsonaro est venu voter à son bureau de vote, dans la Villa militaire de Rio de Janeiro, ponctuellement à 08H00 (11H00 GMT 12 heures, heure française) heure à laquelle le vote a débuté.

Le système de vote au Brésil est électronique et les résultats du ballotage seront publiés quelques heures après la fin du vote.

Selon le TSE, sept missions internationales d'observation électorale superviseront le déroulement de ce deuxième tour d’élection.

Ces commissions appartiennent au Parlement du Marché Commun du Sud, à l’Organisation des États Américains, au Réseau des Organismes Juridictionnels et à l’Administration Electorale de la Communauté des Pays de Langue Portugaise.

De même, le Centre Carter (États-Unis), l’Union interaméricaine des organismes électoraux, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et la transparence électorale seront présents.

Celui qui sera vainqueur du second tour prendra officiellement les rênes du Brésil le 1er janvier prochain.

