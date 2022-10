Brésil : Lula et Bolsonaro au second tour

Le tribunal suprême électoral (TSE) du Brésil a réalisé le décompte des voix des élections de ce dimanche et indiqué qu'il y aura un second tour entre les candidats les mieux placés, Luiz Inacio Lula da Silva et Jair Bolsonaro.

Le second tour est prévu pour le 30 octobre, selon le calendrier établi par l'autorité électorale.

Sur son site, l'entité a précisé que sur 99,97 % des bulletins dépouillés, le candidat dirigeant du Parti des Travailleurs (péter), Lula, a obtenu 48,42 % des voix, ce qui représente 57 238 986 voix.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a obtenu 43,20 % des voix, c'est-à-dire 51 068 280 voix.

À la troisième place se trouve la candidate Simone Tebet avec 4,16 % des voix et l'ancien ministre Ciro Gomes a obtenu 3,04 % des voix. Les autres candidats ont obtenu jusqu'à présent moins de 1 %.

Le président du TSE, Alexandre de Moraes, a fait un bilan de la journée et confirmé que « mathématiquement, il est déjà certain qu'il y aura ballottage. »

« Nous avons eu un jour entier d'élections dans le calme absolu, ce qui ne signifie pas, évidemment, qu'il n'y a pas eu de faits isolés comme dans toute autre élection mais nous sommes arrivés à la fin de la journée avec la certitude que la justice électorale a accompli à nouveau sa mission constitutionnelle de garantir la sécurité et la transparence des élections, le » a-t-il souligné.

Et il a ajouté : « la société brésilienne a montré son degré de maturité démocratique. Les électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote, ont voté, ont choisi leur candidat dans la paix et la sécurité absolue. Je remercie tout ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont participé à cette fête de la démocratie. »

« Nous avons eu la moitié de bulletins blancs ou nuls par rapport à l'élection de 2018 où nous en avions 8,8 %, à l’époque, sur les 80 % qui avaient participé, aujourd'hui nous en avons eu 4,20 %, c'est-à-dire, environ 7 500 000 bulletin blancs ou nuls. Peut-être parce qu'il s'agit d'une élection entre 2 candidats ou polarisée et que pour cette raison, les gens ont plus voté, » a-t-il déclaré.

À l'annonce des résultats, Lula a remercié ceux qui ont voté pour lui pour leur soutien et s'est engagé à continuer à travailler pour gagner les élections et rétablir le Brésil.

Sa part, le Bolsonaro a affirmé qu'il parlerait avec les gens pour leur montrer « le meilleur côté » pour eux.

