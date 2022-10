Brésil : Lula président !

Luiz Inacio Lula da Silva a vaincu Jair Bolsonaro et a été élu 39e président du Brésil. L'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva (PT) a été élu président de la république ce dimanche (30) avec environ 60 167 799 voix, c'est-à-dire 50,9 % des suffrages valides et a vaincu Jair Bolsonaro (PL) qui a obtenu près de 58 074 390 voix, c'est-à-dire 49,1 % des suffrages valides. Lula a vaincu Bolsonaro avec un écart de plus de 1 500 000 voix. Au premier tour des élections, la différence entre Lula et Bolsonaro était de plus de 6 000 000 de voix.

À 77 ans, Lula gagne pour la troisième fois le second tour de l'élection présidentielle. Cette fois, il dirige une large alliance composée de 10 partis politiques représentant la société civile et le capital et même d'anciens opposants politiques. Ses principaux engagements sont la défense de la démocratie contre l'autoritarisme, la lutte contre la faim et la reprise du développement avec l'inclusion sociale de la population.

La coalition Brasil da Esperança a affronté une campagne marquée par l'utilisation intense de la machinerie publique et du pouvoir économique par Jair Bolsonaro et par la diffusion de fausses aux informations, des dénonciations de coercition contre des électeurs et de nombreux épisodes de violence politique qui ont impliqué des bolsonaristes.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/10/30/brasil-lula-presidente-vencio-a-bolsonaro-y-la-euforia-se-desata-en-las-calles-de-todo-el-pais/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2022/10/bresil-lula-president.html